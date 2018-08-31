爆肝月領60K還被放生 女友奇葩理由讓數千網友氣炸

月薪60K的男友卻因無法接送上下班，就被女友痛罵渣男還放生 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報

是男友太刻薄還是女友太公主病？一名女網友在臉書「靠北男友」上PO文，痛罵男友拒絕接送她上下班，月薪也不過五、六萬，連她都養不活，不要耽誤她人生，最後連續痛罵男友兩次渣男。PO文一出後反被網友公幹，直說公主病沒藥醫。

女網友開頭就說男友沒救了，表示交往前男友答應她會接送她上下班，沒想到交往後說自己必須從早上四點就出門工作到中午，因此拒絕接送上下班，讓她相當火大，直說「你以為只有自己工作累嗎，說自己下午還有班我看根本是屁話，我看你根本不愛我」，接著話鋒一轉又批評男友的薪水：「一個月不過五六萬，是要養誰，連我生活費都出不起，現在連基本的上下班接送也做不到，就別耽誤我的人生，根本只是為了我的身體而已，渣男」。

文章一出後原PO不但沒得到安慰，反而被網友們公幹，「我比較擔心哪個男人倒楣撿到妳」、「快滾吧大小姐，沒人稀罕妳」、「妳媽沒生腳給妳還是妳殘障？沒人載不會自己走啊」，女網友們更是毒舌：「去當小姐不就每天都有人接送了」、「妳憑啥？有四個奶還是八個洞？」、「我要是男的，就把錢花在不用載的小姐身上了」、「莫非妳是傳說的床上極品床下瑕疵品？」、「為了妳的身體？先PO照來讓大家看看妳身體有多值得啊」。

(中時電子報)

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