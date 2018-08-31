減重不再喊沒效！ 醫師親揭20年不復胖秘訣

2018年08月31日 16:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

瘦身減重最怕復肥，許多人就栽在這裡！其實那是沒抓住減重的核心重點，以為少吃和運動就夠了。減重醫師蕭敦仁說，若要有效率瘦身，每天晨起後量體重至為重要，再搭配睡眠7小時、忌吃白色澱粉含糖飲料及補充3大營養素，同時掌握75210原則，保證減重後體態20年不變。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁本身從事減重研究，也身體力行減重。他表示，減重的「75210」原則一定要牢記，這是減重不復肥的通關密碼。7是指睡足7小時、5是每天5蔬果、2是下班後遠離3C產品2小時、1是每天運動1小時、0是喝0卡飲料。

蕭敦仁特別提到，運動量最好每天1小時。雖然一般建議1次半小時，但他指出，減重後為提高基礎代謝率，1小時運動量效果會更好。另外，0卡飲料，除了水以外，可選擇不含糖的黑咖啡、茶，但0卡可樂則不建議，因為其中有添加含人工甘味劑。

蕭敦仁提醒想減重的人，每天晨起量體重的重要性。他說，減重有黃金時間，就像女性產後減重，若未在半年內瘦下來，日後要減重就會更困難。他開玩笑，那就是活存和定存的概念，「剛剛體重上升時是活存，擺個一個月半年瘦不下來就變定存了。」

蕭敦仁指出，平時5蔬果以外，減重時也需在飲食上加以控制。闢如白色澱粉就需戒食，因白色澱粉屬於高升糖食物，包括白飯白麵包、白吐司、白饅頭，或含糖飲料等，都會短時間讓血糖急遽上升，導致胰島素分泌，隨後將糖帶進脂肪細胞，多餘的則成為脂肪，所以不變胖是不可能的。

對於如何攝取均衡營養素，蕭敦仁以個人的早餐選擇為例，他會準備「地瓜、堅果、無糖豆漿」，此份早餐可均衡攝取良好碳水化合物、油脂及蛋白脂，有3大營養素再搭配7小時睡眠，綜合飽足的食慾，有精神運動等條件，就能達到控制體重不復胖的境界。

(中時電子報)