家庭主婦參訓任照服員 開啟另一職涯

家庭主婦林奇穎(左二)結訓後任照服員，帶領長輩做健康操，熱情活力感染現場。（謝佳潾攝）

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家庭主婦林奇穎(左一)結訓後任照服員，工作過程會協助長輩畫畫，以達預防及延緩失能效果。（謝佳潾攝）

家庭主婦林奇穎去年參加勞動部高屏澎東分署委託恆春基督教醫院辦理的「照服訓練課程」，原本是想學習如何照顧長期躺臥在床的家人，沒想到結訓後，透過分署就業媒合在屏東縣滿州社區發展協會找到照顧服務員工作，順水推舟開啟另一段職涯。

林奇穎說，她有一位家人在數年前發生意外，生活無法自理，長期在安養機構機接受照顧服務。她每次探視，從在旁協助移動身體、翻身拍背過程，內心一直出現強烈念頭，那就是「想學習照顧服務專業知識，日後透過身體力行讓家人身體好過些」，就在去年得知勞動部高屏澎東分署委外辦理照服訓練課程，立即參加。

受訓過程，她以病患家屬的心情，努力學習照服技能，包括：床上洗頭、沐浴、背部清潔與按摩、病人的姿勢與支托身體的移位、運動障礙與被動運動、輔具使用、按摩法等，完成125個小時的職業訓練後，順利取得訓練時數證明，獲得從業資格。

「因為這個念頭，讓我在當了6年全職媽媽後重回職場」，她說，結訓後，透過勞動部高屏澎東分署就業媒合服務，在屏東縣滿州社區發展協會找到照顧服務員工作，目前在滿州長照巷弄站服務。每天一早，滿州長照巷弄站總會傳出節奏輕快的健康操音樂，可見林奇穎帶領長輩做團康活動，之後也會協助長輩畫畫以達到預防及延緩失能效果。

談到從事照服員工作的心得，林奇穎笑說，自己的「媽媽」角色，有為這份工作帶來加分效果，因為與長輩相處過程，除了要發揮照服專業，更要不時給予關懷與叮嚀，對這份工作充滿熱忱，才是長期往長照產業發展的重要關鍵。

(中時 )

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