蔡政府首度執行死刑！家暴殺妻女 李宏基遭槍決

2018年08月31日 15:57 中時電子報 張達智 、 黃眉青

總統蔡英文上台後首度執行死刑！法務部今天執行死囚槍決，執行對象李宏基，於民國103年4月持刀殺死前妻，再擄走大女兒在車上燒炭自殺，李宏基送醫後救回一命，幼女不幸身亡。

李宏基在民國103年4月某日早上，趁陳姓前妻送兩名女兒到幼兒園，為想把女兒抱走，與陳女發生拉扯，竟在眾目睽睽下，於幼兒園門口持刀殺死前妻。

李男擄走年僅6歲女兒後，隔天凌晨於新竹山區，被人發現在車內燒炭自殺；李男急救後存活下來，但李的女兒治療後不幸身亡。

一審高雄地方法院認為李宏基有教化可能，對於殺害妻子部分，判處有期徒刑15年，殺女兒則是無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

二審台灣高等法院高雄分院及其更一審，均判李宏基殺妻處無期徒刑、殺女處死刑，應執行死刑。

案經上訴，最高法院在2016年12月28日維持高雄高分院更一審見解，全案定讞。

當時最高法院發出新聞稿表示，兒童是族群繁衍的希望，無論國際公約或內國法律，皆予特別保護，且兒童應是獨立個體非父母資產，父母有撫養義務，但無侵害權利。

況且，殺害兒童無論出於何種動機，行為人主觀性格顯然是兇殘暴戾、鐵石心腸，客觀上非但欺負弱小，尤其剝奪兒童平順長大成人的機會，絲毫不尊重幼小生命權，危害社會治安甚大，足以該當最嚴重的犯罪情形之一。

最高法院合議庭認為，李宏基出於縝密計畫殺人，使得幼女延醫近二月死亡，情節至重、事證明確，無冤判之虞，符合「求其生而不可得」之標準，因此維持台灣高等法院高雄分院更一審見解，駁回上訴、死刑定讞。

(中時電子報)