不參與中非論壇？ 原來友邦史瓦帝尼國王另有「要事」

史瓦濟蘭國王恩史瓦蒂三世（圖右）宣布變更國名，圖左為我國總統蔡英文。（圖/中央社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，由中國大陸主辦、將於9月3日舉行的中非合作論壇，正式進入最後倒數一週；我方（中華民國）於非洲最後的友邦- 史瓦帝尼王國（eSwatini）婉拒北京的邀請，國王恩史瓦蒂三世（Mswati III）將不會出席。除了力挺與我方的外交關係外，史國官方也透露、論壇時間正逢該國盛大的「蘆葦節」（Umhlanga），國王將留在國內主持儀式、並挑選一名少女作為妻子。

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Reed Dance Ceremony (Umhlanga)

婉拒了大陸提供的高額貸款援助和外交壓力，原名史瓦濟蘭的史瓦帝尼王國，是非洲大陸上我方僅存的邦交國。該國政府發言人西美蘭（Percy Simelane）表示，「中華民國與史瓦帝尼建交50年的邦誼，得到的好處不只有統治者享有，包含我國人民也深刻感受到，多年來從台灣得到與學到非常多東西；台灣的醫師也協助我國維護醫療制度，讓兩國的邦交能如此穩固不變。」

史瓦蒂三世國王（圖左）與大陸國家主席習近平（圖右），於先前在印尼的亞非萬隆會議60週年上握手致意。中央者為印尼總統佐科威。（圖/路透社）

因原先的英文拼名太類似瑞士，常被外界誤會為「非洲瑞士」的史瓦帝尼王國，是非洲最後一個君主專制國家。現任國王恩史瓦蒂三世是第二代，於1986年登基，擁有11名王妃。屬於內陸國家的史瓦濟蘭，國土為南非共和國及莫三比克所包圍，與南非關係極為重要，對外立場屬於中立國家。史瓦濟蘭自獨立起，就與我國建交至今，兩國外交關係始終相當牢固，多位總統出訪都曾前往拜訪，並給予經濟、工業和醫療相對落後的史國大量援助。

史瓦濟蘭王室成員盛裝打扮。（圖/中央社）

所謂的「蘆葦節」，是史瓦帝尼王國重大節慶之一，每年8月份、當蘆葦逐漸成熟之際，兩萬至三萬名未婚少女將聚集王宮外，以採集的蘆葦編成草繩、替王宮編織擋風牆，並穿著傳統服飾載歌載舞、藉此表達對王室的崇敬之意。女性們會用不同顏色的花朵裝飾，藍色代表兒童、黃色是青少女，紅色則表示成熟婦女；整個慶典將持續舉行3天，國王會在最後一天的晚上加入，在演說之餘、也是挑選史國王妃的時刻。

2015年在侍衛包圍下、參與蘆葦節典禮的史瓦蒂三世國王（圖中央）。（圖/路透社）

但面對龐大的銀彈和實力差距，中華民國（台灣）與史瓦帝尼的邦交始終倍受挑戰，今年七月份，大陸官方剛剛宣佈，將對南非投資約147億美元（約4,515億台幣），全力搶攻非洲這塊「處女地」。而路透社引述某位不具名的經濟學者觀點指出，「我不懂、為什麼史瓦帝尼政府仍堅持與台灣綁在一起，整個非洲的國家、如今都為了經濟發展，選擇向中國大陸靠攏。」

(中時電子報)

文章來源：Taiwan's last African ally holds out despite overtures by China

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