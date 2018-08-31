冒充金融小鮮肉騙外籍熟女 刑事局破男蟲詐騙機房

警方查扣到「超溫暖說話課」、「攻心術」、「搭訕英文」等訓練話術的書籍。(林郁平攝)

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警方至台中破獲該詐騙機房，逮捕5名嫌犯。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第二大隊日前接獲2名外籍女子報案，指出在交友網站、APP上認識1名王姓台籍男子，對方自稱在金融機構上班，以投資名義誘惑2女匯款，收到錢後就消失無蹤，統計2女共被騙走45萬元台幣，警方循線在台中逮捕42歲黃姓男子等5嫌，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

向警方報案的2名被害女子都年約30多歲，一人是在南韓上班的陸籍女子、一人是馬來西亞籍女子，她們供稱在大陸交友網站、交友APP「探探」上認識王男後，對方先以甜言蜜語展開追求，再謊稱掌握1檔高額獲利的基金，要她們投資，分別匯款1萬、5000美元到大陸及香港的帳戶，但事後王隨即人間蒸發。

警方循線查出，以黃男為首的詐騙集團，在台中市太平區設立詐騙機房，以「探探」APP亂槍打鳥的方式尋找被害人，上鉤後再以微信聊天詐騙，初步清查可能已有20餘人被騙。

警方調查，嫌犯使用視訊軟體「ManyCam」與被害人視訊時，會以事先抓取的小鮮肉影片誘騙被害女子，然後再佯稱網路延遲，要對方以文字或電話聯繫。為了騙取芳心，嫌犯還參考坊間「超溫暖說話課」、「攻心術」、「讓人對你說YES」、「別讓性格耍了你」、「搭訕英文」、「情緒勒索」等訓練話術的書籍，讓被害女子誤入溫柔陷阱。

警方查扣到筆記型電腦、行動電話、話術書籍等贓證物，嫌犯供稱，每次詐騙得手可抽取1.5%的獎金。檢警刻擴大偵辦中。

(中時 )

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