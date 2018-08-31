亞運》籃球爭銅日！男籃對韓要小心 女籃全力抗日

2018年08月31日 16:15 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

1日即將登場的雅加達-巨港亞運籃球項目最終決戰，闊別48年重返亞運4強的中華男籃，將於下午1點30分出戰瓊斯盃贏過的南韓，但這次南韓將不再保留；中華女籃則在上午11點遭遇日本「二軍」，或有希望嘗到銅牌滋味！

在少了「新台灣人」戴維斯(背傷復發)助陣後，中華男籃原本不被看好闖進決戰圈，沒想到他們打出團結氣勢，靠著外籍教頭帕克推動的「小球戰術」，不僅預賽全勝擠進8強，更力挫敘利亞闖進準決賽，可惜4強戰仍遭中國大陸擊潰。

基本上這支南韓隊陣容，跟今年瓊斯盃幾乎相同，儘管中華隊在瓊斯盃最終戰77比73險勝，但當時南韓教練許載刻意保留實力，第2節過後就用全本土打完，如今來到亞運爭搶銅牌的關鍵時刻，南韓歸化球員拉特里夫勢必全力以赴。

包含周柏臣、陳冠全、胡瓏貿、林郅為等中華男籃內線球員，在今年亞運表現確實相當出色，只要4人不要陷入犯規麻煩，應該足以跟南韓內線抗衡，只是中華男籃勢必拿出比起南韓更準的三分外線火力，外圍射手必須更加穩定。

至於中華女籃碰上日本，雖然只是日本二軍，陣中仍有6人身高超過180公分的長人，身材條件優於中華隊，加上日本擅長的流暢快攻作戰，中華隊恐怕必須做好壓迫防守準備，彭詩晴、黃品蓁、黃英利等主力的火力也需發威。

中華男排雖靠一些「運氣」，抽籤對上沙烏地阿拉伯，一舉闖進睽違20年的亞運4強，甚至差點就能爆冷擊敗南韓闖進金牌戰，1日銅牌戰的對手將是卡達，先前亞洲盃的對決，卡達只用二軍就贏了中華隊，這次碰上一軍恐怕更難打。

(中時電子報)