亞運》李孟竹稱霸滑輪溜冰女子20公里公路賽 中華隊進帳第16金

2018年08月31日 16:16 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

楊合貞（中）在滑輪溜冰女子20公里公路賽收下銅牌。（中華奧會提供）

被視為獎牌庫的滑輪溜冰31日短時間內收下2面金牌，趙祖政於男子20公里公路賽奪金後沒多久，李孟竹也於女子組20公里公路賽以44分50秒929封后，為中華隊摘下第16面金牌，楊合貞以44分51秒168拿下銅牌。

李孟竹雖在比賽中風光奪金，但賽前她其實深受關節炎所苦，「左腳腳踝腫到連鞋子都穿不進去，還好醫療團隊幫我緊急處理，讓我的腳一天比一天好，不然我不會有這面獎牌。」李孟竹說。

李孟竹（左二）與楊合貞（右二）分別在滑輪溜冰女子20公里公路賽收下金牌與銅牌。（中華奧會提供）

不只醫療團隊，李孟竹也將金牌榮耀歸功於教練林詠翔還有父母，「謝謝教練很相信我，一直鼓勵我，還有我的爸爸媽媽，感謝他們從小支持我到現在，沒有否定我。」

雖然不斷鼓勵選手，不過林詠翔笑著透露：「坦白講，我比她更緊張，謝謝（中華）奧會協助治療傷勢，每天照顧她。我跟她說，比賽就不會感覺到痛了，謝謝大家對她的支持跟鼓勵，台灣會更好。」

至於以44分51秒168收下銅牌的楊合貞，教練吳炯助則帶著歉意說：「幫她選錯輪子了，所以她不敢在彎道出去，只趕在直線加速，如果直線長一點就會贏了，小朋友有盡力就好了。」

(中時電子報)