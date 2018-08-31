聯合國認定日本政府面對慰安婦問題誠意不足

2018年08月31日 16:31 中時電子報 江飛宇

聯合國消除種族歧視委員會(U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination)周四敦促日本政府「必須採取以受害者為中心」的做法，對於在二戰期間，被迫在日本戰時軍事妓院工作的「慰安婦」們，做出比較誠意的彌補行動，才能長久解決這件歷史問題。

NHK報導，聯合國消除種族歧視委員會的18名委員，在經過4年的評評估後，於週四發布了一份關於日本人權狀況的報告，當中討論了慰安婦的問題。該報告引用一些民間組織，以及南韓、中國大陸的看法，認定日本政府在解決這一歷史問題方面顯然做得不夠，其中包括2015年日本與韓國的協議。

比利時籍的委員馬克．博敘伊(Marc Bossuyt)說「聯合國願意對日本政府所做的努力給予信任，不過委員會仍然並不完全滿意。」他表示，日本政府在面對慰安婦問題時，「沒有完全採取以受害者為中心」的方法，也「未能充分聽取倖存慰安婦們的意見」，在與韓國的討論時，最終仍未承認當年導致婦女們受害、侵犯人權的行為，是哪方的責任。

日本政府則主張，慰安婦問題是日本加入《消除一切形式種族歧視國際公約》之前發生的事，但是博敘伊稱「該問題的影響目前也在持續，而且當年的受害者們有些也尚在人世，所以進行審查並無問題。」

日本官房長官菅義偉則以記者會駁斥，稱該分報告未充分考慮日本政府的說明，表示「極為遺憾」。

(中時電子報)