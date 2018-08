聯合國認定日本政府面對慰安婦問題誠意不足

2018年08月31日 16:31 中時電子報 江飛宇

聯合國消除種族歧視委員會(U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination)周四敦促日本政府「必須採取以受害者為中心」的做法,對於在二戰期間,被迫在日本戰時軍事妓院工作的「慰安婦」們,做出比較誠意的彌補行動,才能長久解決這件歷史問題。

NHK報導,聯合國消除種族歧視委員會的18名委員,在經過4年的評評估後,於週四發布了一份關於日本人權狀況的報告,當中討論了慰安婦的問題。該報告引用一些民間組織,以及南韓、中國大陸的看法,認定日本政府在解決這一歷史問題方面顯然做得不夠,其中包括2015年日本與韓國的協議。

比利時籍的委員馬克.博敘伊(Marc Bossuyt)說「聯合國願意對日本政府所做的努力給予信任,不過委員會仍然並不完全滿意。」他表示,日本政府在面對慰安婦問題時,「沒有完全採取以受害者為中心」的方法,也「未能充分聽取倖存慰安婦們的意見」,在與韓國的討論時,最終仍未承認當年導致婦女們受害、侵犯人權的行為,是哪方的責任。

日本政府則主張,慰安婦問題是日本加入《消除一切形式種族歧視國際公約》之前發生的事,但是博敘伊稱「該問題的影響目前也在持續,而且當年的受害者們有些也尚在人世,所以進行審查並無問題。」

日本官房長官菅義偉則以記者會駁斥,稱該分報告未充分考慮日本政府的說明,表示「極為遺憾」。

