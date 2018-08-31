死囚伏法 法務部長蔡清祥：沒上訴沒再審 批准槍決

法務部長蔡清祥今天批准執行死囚李宏基死刑令。資料照片／中央社記者蕭博文攝

友善列印
中時
李宏基（戴口罩者）殺人案，最高法院合議庭認為他出於縝密計畫殺人、無冤判之虞等，判決死刑定讞，今(31)日伏法。（本報資料照片）

蔡英文就任總統2年多後，法務部首度執行死刑，就任法務部長一個半月的蔡清祥簽署家暴殺人犯李宏基的死刑執行令，今在高雄執行槍決，而李宏基也是蔡英文就任總統後，首位由最高法院判死定讞的死刑犯。

今(31)日在法務陪長蔡清祥批准後，由高雄高分檢執行科檢察官及法醫會同下，在高雄看守所執行死刑，這是繼2016年5月10日捷運殺人魔鄭捷令法2年後再次執行死刑。

法務部長蔡清祥表示，這件死刑案由執行死刑審議小組送給他批駁，經他詳細審視，被告沒有非常上訴、再審的理由，沒有停止執行的情形，也沒有向大法官聲請釋憲，因此依法令准執行。

警方後來在高市苓雅區找到李宏基棄置的車子，正進行採證。（林宏聰攝）

李宏基是於2014年持刀刺死前妻，還擄走6歲女兒燒炭，李男急救後存活下來，但李的女兒治療後不幸身亡。李被判死刑確定時，最高法院還列舉判死6大理由如下：

1.東、西方國家對於死刑存廢，理念不同。在我國，於立法廢除前，司法只能審慎處遇。不幸少數國人卻有「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」的錯誤觀念。

2.兒童是族群繁衍的希望，無論國際公約或內國法律，皆予特別保護，且兒童應是獨立個體，非父母資產，父母有撫養義務，但無侵害權利（力）。

3.殺害兒童，無論出於如何動機，行為人主觀性格顯然兇殘暴戾、鐵石心腸，客觀上非但欺負弱小，尤其剝奪兒童平順長大成人的機會，絲毫不尊重幼小生命權，危害社會治安甚大，足以該當最嚴重的犯罪情形之一種。

4.行為人有無教化可能，雖屬法院量刑審酌之事項，但非唯一，若所犯情節嚴重，仍難解免死刑應報。

5.行為人若自知死罪難逃，主動求死，則法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」。

6.本件合議庭全員思量再三，咸認李宏基出於縝密計畫殺人，被害兒童延醫近2月死亡，情節至重，事證明確，無冤判之虞，符合「求其生而不可得」之標準，爰維持第二審之死刑宣告。

(中時 )

三峽111線道路山壁坍方 2騎士險… 砍死社區保全嫌犯判處無期 死者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。