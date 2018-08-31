砍死社區保全嫌犯判處無期 死者兒嘆：早就預期不會判死

新北市汐止區一處社區，黃姓住戶持料理刀砍死保全，士林地院宣判，依殺人罪判決無期徒刑。（報系資料照）

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新北市黃姓男子，去年10月在汐止區一棟社區內，持刀攻擊值班的習姓保全，造成頸部大量出血，習被攻擊後跑到對街攤商求救，但送醫救治仍宣告不治。士林地院審結，認黃患有思覺失調症10年，案發前1年沒有服藥，行為時受到精神病影響，依法減輕其刑，依殺人罪判決無期徒刑，褫奪公權終身，並在執行期滿後施以監護5年。

被砍死的習姓保全67歲，再婚娶泰國籍妻子並育有一女，社區住戶還募集善款，接濟未成年女兒。元配的兒子開庭時，表示「在台灣遇到神經病只能自認倒霉」，家人不理會，社會不幫助，讓精神病患在社會上危害其他人。

士林地院囑託，聯合醫院松德院區對黃進行精神鑑定，發現他罹患思覺失調症已久，對於週遭事物理解有問題，直到甚至會說，家人都已經死光，但他妻子、哥哥出庭作證，説他為了一些小事情就吵著要離婚，有幻聽、幻覺，大吼大叫等情形出現。

判決指出，黃因為習姓保全喝斥吵鬧，導致心生不滿，並無深仇大恨，卻用凶殘的手段砍殺被害人，犯案後還躲回家裡，並未與死者家屬達成和解，因而判決無期徒刑，以示懲戒。

死者的大兒子得知判決結果後表示，就像內湖女童命案的嫌犯，只要有精神疾病就不會判死，但很難預測他服刑期滿、過了25年以後，假釋出獄會發生什麼狀況，依照目前社會安全網不健全，有如放一個不定時炸彈回社會。

(中時 )

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