花博制服亮相！台灣第一位紐約時裝周設計師周裕穎操刀

2018年08月31日 16:34 中時 盧金足

台中市長林佳龍（中）力讚台灣第一位登上紐約時裝周的本土新銳設計師周裕穎（左），設計具運動潮流風格的花博工作人員制服。（盧金足攝）

花博工作制服邀請到被譽為是「最狂設計」的設計師周裕穎操刀。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志（左）表示，花博相關紀念品達五百多種，蕾媞生物科技品牌經理尤宏仁表示響應花博，研發投產花博面膜，與花博同樣帶來「美麗」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）與大振豐洋傘協理陳奕錩展示新設計的造型傘。（盧金足攝）

紀念商品分為吉祥物類、生活類、創意類、工藝類。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，文創的產品，來自設計界的好朋友密切合作。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）稱讚，台灣第一位登上紐約時裝周的本土新銳設計師周裕穎（左）是台灣之光。（盧金足攝）

台中市政府邀請台灣第一位登上紐約時裝周的本土新銳設計師周裕穎，親自操刀設計具運動潮流風格的花博工作人員制服，31日首度曝光！市府請出電視主播李文儀與伊林模特兒走秀展示服裝，展現鮮豔、活潑、年輕元素。設計師周裕穎分享以人為本的設計理念，台中市長林佳龍公開搶先看的花博周邊紀念品，包括「石虎家族與歐米馬」造型的玩偶、木質公仔、馬克杯、面膜、雨傘、衣服、樂器等總數達500多種。

林佳龍表示，因為花博，美好的事正在發生，一件一件美好的事情悄悄發生，包括青峰創作的主題曲《傾聽》、文創的產品，來自設計界的好朋友密切合作。

「花博其實是一個花園城市運動，也希望變成城市美學！」林佳龍說，花博全方面影響生活，生活生產生態，花博遇到兩個挑戰，台中市府將危機轉成契機，在展區發現一級保育類的石虎，才有石虎家族這個故事，一半的地讓給石虎，尤其去年的國慶花車，石虎吉祥物按讚數比世大運的熊讚多。

林佳龍笑說，「連柯P都來問，熊讚在剛結束的世大運受歡迎，怎會輸石虎？」當時他向台北市長柯文哲表示，石虎台語像「足好」，而且石虎是招呼大家」，石虎跟熊讚最近會結拜，也將邀請他來台中花博。

林佳龍強調，台中辦花博是希望把設計導入城市，台中市府正在申請舉辦申請世界設計之都，服裝是最直接人際接觸的事情，因為花博讓美好的事物在台中持續發生，力邀台灣之光周裕穎，傳達花博理念也好看，讓好的創作與更多好朋友分享。

經發局長呂曜志表示，這次花博工作制服邀請到被譽為是「

最狂設計」的設計師周裕穎操刀，他更是台灣第一位登上紐約時裝周的設計師，為花博設計的服裝令人驚艷，散發青春和活力，花博欣欣向榮的元素穿在身上，花博工作團隊也很有榮譽感。

周裕穎表示，花博工作制服的布料與製作皆來自台灣，考量到花博工作人員年齡層廣泛，再加上必須符合不限男女、膚色穿著都好看，又不失國際性展覽專業度，因此採用80、90年代足球衫盛行的領形設計上衣；帽子部分，考量到工作人員帽子收納與長期使用洗滌的需求，也配合近期的流行，因此採用漁夫帽款式。

工作制服並以花博LOGO色系綠色、藍色為主，風格是具時尚感的運動潮流風，帶給人青春、年輕、活潑的感覺。

紀念商品分為吉祥物類、生活類、創意類、工藝類，吉祥物類方面，石虎家族及歐米馬的玩偶是其中之一，特別委請國際知名絨毛生產商，針對服裝、吉祥物特徵、表情量身訂製

，從眉毛、眼珠間距、斑點紋路、衣服顏色、玩偶豐滿度、絨毛觸感等都精心製作，萌萌的模樣相當吸睛。

蕾媞生物科技響應花博，特別研發投產花博面膜，蕾媞生物科技品牌經理尤宏仁表示，花博是台中市的喜事，專門為花博設計的面膜，讓來參觀花博的民眾享受美麗「水噹噹！」

大振豐洋傘協理陳奕錩與林佳龍展示新設計的造型傘，林佳龍撐開傘稱讚有創意，花博專屬的花博傘，網路一直播就有很多網友在詢問。

生活類有馬克杯等商品，馬克杯的設計與在地品牌「瓷林」合作，融入浮雕、吉祥物及山櫻花、火鶴、百合、蝴蝶蘭等台中特色花卉，杯身更佐以金漆或水鑽裝飾，相當具典雅質感。

創意類商品則有木質公仔等小物，木質公仔打破傳統塑料商品，特別以彩繪吉祥物搭配解構式的木片組成，讓民眾可自行DIY組裝，是適合親子互動的商品。

工藝類部分，則推出「卡林巴琴」等商品，「卡林巴琴」為台中豐原在地樂器廠商「音樂城市樂器公司」所出品的非洲拇指琴，琴身由台灣小葉相思木、印尼桃花心木、台灣二代林檜木、緬甸牛樟等木材製作而成，附有簡譜、操作說明書及調音槌，方便民眾自學或調音，琴身並刻上石虎家族圖樣

，造型相當可愛。

(中時 )