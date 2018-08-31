人夫溫昇豪床戰曾珮瑜「脫了就上」

2018年08月31日 16:31 中時 洪秀瑛

溫昇豪與曾珮瑜今為戲宣傳。（蘇蔓攝）

兩人劇中是土洋CP。（蘇蔓攝）

《雙城故事》引起日媒關注。（翻攝網路）

《雙城故事》引起日媒關注。（翻攝網路）

《雙城故事》引起日媒關注。（翻攝網路）

《雙城故事》引起日媒關注。（翻攝網路）

《雙城故事》引起日媒關注。（翻攝網路）

溫昇豪和曾珮瑜在電視劇《雙城故事》飾演情侶，曾珮瑜今（31日）頂著雷鬼頭接受聯訪，表示幫她完成的髮型設計師是跟葛仲珊同一個，她自己很想讓大家看看不同面貌。溫昇豪劇中飾演顧家負責的暖男，笑言和自己的「水牛」個性很像，即使忙副業、演戲，還要照顧妻女，也會搭高鐵一天來回陪住高雄的爸媽吃飯，他覺得忙碌生活中，能從親情中得到正能量很幸福，老婆都說他比郭台銘還忙。

曾珮瑜自認個性洋派，在《雙城故事》在本週六晚首集中有大尺度裸背演出，僅穿一條黑色內褲，她說正面有貼胸貼，是拍攝電視以來尺度最大的一次，她與溫昇豪在戲裡是情侶，「和他拍床戲就是一脫就上，兩人很熟很有默契，非常了解彼此的性格。」溫昇豪會貼心用手幫她遮一下，他笑稱：「露我沒關係，我不入地獄誰入地獄。」

曾珮瑜曾在加拿大念書，英文流利，劇中洋腔洋調口音也說得傳神，那時念書有個感嘆就是「台灣超愛欺負台灣人」，當時她刻意跟不會講中文的人做朋友，結果有台灣同學覺得她很臭屁，認為她仗著自己英文很好，不跟台灣人交朋友，她完全不在意，也沒被排擠，率性說：「他們是誰啊？我不在乎。」

她和溫昇豪戲外對婚姻觀念背道而馳，她抱定不婚不生，「但溫昇豪超適合結婚生小孩的，我不覺得要結婚，婚姻是人類創造出來，如果不愛，用10張證書都綁不住，搞那麼盛大的婚禮，然後1年後離婚幹嘛呢？我們身邊該結、該離、該生都看多了」溫昇豪笑說：「她在劇中就是這個樣子。」

她自認沒法當好媳婦、好太太，超討厭配合別人，拍戲也不會配合導演，演員也是二度創作，不是讀稿機。她現在雖然沒男友，但將來會不會擔心日後談戀愛鬧出「人命」？曾珮瑜斬釘截鐵說：「我不可能讓這件事發生，不小心的人就是沒做防護措施，因我實在不喜歡小孩，如果有狗跟小孩，我會選狗。」

《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以一個從沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。

《雙城故事》引起國際媒體如加拿大、巴西等國關注，9月1日起將於公視、民視、八大接力播出、myVideo獨家跟播。Netflix將於9月1日起，同步於全球超過190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。

(中時 )