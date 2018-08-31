開學首日 碰! 吉安國小天花板剝落險砸廚工

2018年08月31日 16:49 中時 張祈

吉安國小昨中午12時50分左右，送餐走廊天花板突然剝落，天花板出現長約2公尺的大洞，露出多條生鏽的鋼筋，畫面驚悚。（張祈翻攝）

開學首日驚傳學校天花板剝落！花蓮縣吉安國小送餐走廊昨疑似因屋頂含水量過高，導致連接廁所、走廊的天花板大面積剝落、鋼筋外露，所幸當時已送餐完畢，無人受傷，不過，為保障師生安全，該處暫時封閉，並通報縣教育處派員現勘，將與結構技師與建築師討論，研擬解決之道。

昨為開學首日，吉安國小中午12時50分左右，送餐走廊突然「砰！」的一聲，約2坪大的走廊天花板連同水泥剝落在地，20餘片扣板掉落地面，天花板出現長約2公尺的大洞，露出多條生鏽的鋼筋，畫面驚悚，所幸送餐員10分鐘前都收納完畢，學生也正值午休時間，並未造成人員傷亡，校方第一時間封閉現場，

嚴重剝落的位置為該棟建築2樓，平常是廚工送餐必經之路，右邊即是全校共用的廁所，隔壁就是學生上課教室，校長孫承偉說，剝落當天自己路經該處數次，因有輕鋼架遮著，並未發現任何異狀，事發當天即通報教育處，並請結構技師及建築師現勘，並封閉現場避免學童誤闖，

吉安國小教務主任廖必偉指出，該棟建築為2層樓，約有30年屋齡，因建築老舊，漏水問題嚴重，雖5年前在頂樓有做PU防水層補強，但建築物位居低處，又是兩棟建築連接，即便做了排水層，仍無法減緩滲水問題。

經結構技師及建築師現勘，初步推估可能剝落原因疑似是樓板滲水，由於連日大雨，導致水泥含水量過大，鋼筋溶蝕嚴重，承重不住造成水泥保護層剝落，不排除整棟建築天花板都有同樣問題。

縣教育處教育設施科長盧谷砳樂指出，現勘評估確定無損整體結構，將撥款協助修復，局部處理約80萬左右，但因屋頂防水層破損，包括隔壁的教室屋頂同樣含水量也很嚴重，要解決只能在屋頂上搭建鋼構斜屋頂，預計經費將高達500萬左右，將儘速會同相關人士近一步協商。

(中時 )