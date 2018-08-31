黨產會發表新書 為楊偉中默哀

2018年08月31日 16:49 中時 季節 、 姚志平

不當黨產處理委員會31日舉行「檔案選輯」發表記者會，在開始前由黨產會主委林峯正（右三）帶領在場委員及出席人士，為在庫克群島發生意外的黨產會委員楊偉中默哀。（姚志平攝）

不當黨產處理委員會31日發表「檔案選輯」。（姚志平攝）

黨產會於31日成立滿兩周年，當日該會舉辦了《檔案選輯》一書新書發表及座談會，座談前黨產會正副主委與全體委員先為了該會楊偉中委員於國外意外喪生一事，起立默哀一分鐘，主委林峯正說，「他還沒完成的理想，由我們達成」。

副主委施錦芳表示，黨產會成立才兩年，編制二十多人，預算也不到五千萬，但過去兩年辦了55次委員會議、20場聽證會、8場學術研討會，並做出11項行政處分，認定中投、欣裕台公司、婦聯會、救國團與國發民族民權三個基金會為國民黨附隨組織，將這些組織的錢凍結，並要求中投與欣裕台將資產移轉為國有。

《檔案選輯》為黨產會出版之黨產研究學術期刊之別冊，內容選錄黨產會自成立起，為調查黨產議題所羅蒐來自各界之檔案文件超過70件。施錦芳說該書會分送各大專院校圖書館，也可以出售。

國史館長吳密察應邀出席座談，他笑稱感謝黨產會，讓國史館這樣不被重視的冷衙門被炒熱，《檔案選輯》一書中有八成的檔案都來自國史館和國史館台灣文獻館。

黨產會委員李福鐘則認為，國民黨黨產用四個字解釋就是「以政養黨」。另一名委員李晏榕說，她是律師，每次聽證會，國民黨和其附隨組織律師提出很多用現存法律上觀點看沒有不對的論述，如請求權失效等，但黨產議題不能只看現在的法律，要看過去的時空背景和當時的政治法律狀態，這是國民黨的律師不願面對說清楚的事情。

有記者問林峯正黨產會處分陷入多項訴訟當中，收回國有沒有進展，之後如何突破？林峯正說法治國家黨產不能直接政治處理，所以立法，也因此每個團體接到處分都有權提行政救濟，這是法治國家必須給的司法救濟權利，無法避免。他今年去德國，請教德方90年代處理東德黨產情形，德方回稱當時處理的訴訟超過千件。司法總是需要時間，黨產會找了那麼多檔案，還編成《檔案選輯》，做的處分自然有所本。接受司法檢驗要耗點時間但如果最終能處理，耗點時間是值得的。

(中時 )