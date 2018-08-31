故意！陸網民批菲艦半月礁擱淺想重演仁愛礁坐灘

「皮拉爾號」號巡防艦的資料照。（BRP Gregorio del Pilar FF-15官方臉書）

友善列印
中時電子報
菲律賓與中國南海爭議

菲律賓最大的主戰艦29日晚在南海半月礁，也就是菲國所謂的「哈撒哈撒礁」（Hasa-Hasa Reef）附近擱淺，由於北京與馬尼拉都宣稱擁有該島礁主權，消息一傳出，立刻引起大陸網民關切。

而中國外交部31日表示，中方已獲悉相關情況，而中國海警船已在事故現場，同時專業海上搜救船隻「南海救115」目前也在附近海域，中方正在與菲國商討提供搜救事宜。

據美聯社和菲律賓《每日詢問者報》（Daily Inquirer）30日報導，菲國軍方已證實，「皮拉爾」號巡防艦（ BRP Gregorio del Pilar FF-15）在南海例行巡航時擱淺，西軍區（Western Command）已派出一切能動用的水上船艦進行相關評估，並將設法讓它脫困，以安全送回港口，同時協助艦上所有的人員撤離。

儘管菲律賓強調，正全力設法要將這艘美國二手戰艦拖回港口。但另一份軍方報告稱，根據初步檢查，「皮拉爾」號「從船頭到中段擱淺，螺旋槳已受損」。

而菲律賓通訊社(PNA)31日報導，菲律賓國防部部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，「皮拉爾」號還在那裡，菲國海軍要評估損失後，才能把它拖出來。

由於半月礁漁業資源豐富，並有良好的錨地與天然避風港，《環球時報》指出，中國漁民常到當地捕撈。此外，半月礁有常年出露的礁石，可以享有12海浬領海和12海浬毗鄰區。

而要求匿名的菲國軍官告訴菲律賓GMA新聞網說，馬尼拉認為，半月礁處於菲「專屬經濟區」內。

同樣的，中菲存有爭議的仁愛礁也有豐富的漁業資源。1999年菲律賓以宛如廢鐵般的坦克登陸艦「馬德雷山號」擱淺為由，長期派7名士兵駐守，以定期輪班的方式，形成對島礁的「實際控制」，結果一坐就是19年。

顯然，中國大陸網民對這段歷史記憶猶新，名為「暢寶貝」的網友說：「菲律賓又要故技重施了，高度警惕哦，估計又要賴著不走了。」

(中時電子報)

聯合國認定日本政府面對慰安婦問… 奈良3機車公路闖紅燈自摔 6死2重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。