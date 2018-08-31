故意！陸網民批菲艦半月礁擱淺想重演仁愛礁坐灘

2018年08月31日 16:47 中時電子報 楊幼蘭

菲律賓與中國南海爭議

#Philippine #Navy flagship GREGORIO DEL #PILAR FF15 has run hard aground hear Half Moon Shoal (Hasa-Hasa Shoal) in West Philippine Sea. No flooding as of yet in this report but there is damage. Frmr US #Coat Guard #cutter #HAMILTON WHEC715, trf'd in 2011. https://t.co/hCNYJbytLf pic.twitter.com/dl1L9T70mi — Chris Cavas (@CavasShips) 2018年8月31日

菲律賓最大的主戰艦29日晚在南海半月礁，也就是菲國所謂的「哈撒哈撒礁」（Hasa-Hasa Reef）附近擱淺，由於北京與馬尼拉都宣稱擁有該島礁主權，消息一傳出，立刻引起大陸網民關切。

而中國外交部31日表示，中方已獲悉相關情況，而中國海警船已在事故現場，同時專業海上搜救船隻「南海救115」目前也在附近海域，中方正在與菲國商討提供搜救事宜。

據美聯社和菲律賓《每日詢問者報》（Daily Inquirer）30日報導，菲國軍方已證實，「皮拉爾」號巡防艦（ BRP Gregorio del Pilar FF-15）在南海例行巡航時擱淺，西軍區（Western Command）已派出一切能動用的水上船艦進行相關評估，並將設法讓它脫困，以安全送回港口，同時協助艦上所有的人員撤離。

儘管菲律賓強調，正全力設法要將這艘美國二手戰艦拖回港口。但另一份軍方報告稱，根據初步檢查，「皮拉爾」號「從船頭到中段擱淺，螺旋槳已受損」。

而菲律賓通訊社(PNA)31日報導，菲律賓國防部部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，「皮拉爾」號還在那裡，菲國海軍要評估損失後，才能把它拖出來。

由於半月礁漁業資源豐富，並有良好的錨地與天然避風港，《環球時報》指出，中國漁民常到當地捕撈。此外，半月礁有常年出露的礁石，可以享有12海浬領海和12海浬毗鄰區。

而要求匿名的菲國軍官告訴菲律賓GMA新聞網說，馬尼拉認為，半月礁處於菲「專屬經濟區」內。

同樣的，中菲存有爭議的仁愛礁也有豐富的漁業資源。1999年菲律賓以宛如廢鐵般的坦克登陸艦「馬德雷山號」擱淺為由，長期派7名士兵駐守，以定期輪班的方式，形成對島礁的「實際控制」，結果一坐就是19年。

顯然，中國大陸網民對這段歷史記憶猶新，名為「暢寶貝」的網友說：「菲律賓又要故技重施了，高度警惕哦，估計又要賴著不走了。」

(中時電子報)