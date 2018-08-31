亞運》裁判不愛？林郁婷拳擊女子51公斤級飲恨摘銅

2018年08月31日 16:50 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 、 鍾亞芳 ／台北-雅加達連線報導 ／台北-雅加達連線報導

林郁婷感謝現場支持她的粉絲。(陳怡誠攝)

明明整場比賽對手不斷被K倒地，中華拳擊女子51公斤級選手林郁婷的表現仍然不受對手青睞，最後在雅加達-巨港亞運準決賽，無奈以1比4敗給中國大陸選手常園，只能拿下銅牌，「我只能說這樣的結果，讓我感到相當可惜！」

「其實這場比賽跟上場相比，我沒給自己太大壓力，賽前恢復也做得不錯，結果輸了當然可惜，我還以為自己掌握大部分優勢，」林郁婷說，「大概我的表現沒有受到裁判青睞，就算我最後1回合拚命搶攻也沒用，輸了也沒話講。」

林郁婷強調，為了準備這次亞運，他與教練從去年底的波蘭公開賽與亞錦賽，直到今年參加不少大大小小的比賽，可惜仍然無法換回晉級亞運金牌戰的結果，她現在只想趕緊跟家人先說，「希望大家別太擔心，我很好，沒問題的。」

至於接下來2020年東京奧運的目標，林郁婷表示，「亞運可以奪下銅牌，對我自己與教練已經算是完成第一階段的目標，接下來兩年的訓練計畫還沒確定，等我回去台灣，會跟教練好好討論一下，好好調整心情，然後重新出發！」

原本中華拳擊隊31日晚間還有黃筱雯的女子57公斤級準決賽，卻因黃筱雯右腳扭傷且有骨折跡象，只好無奈棄賽，但她仍然算是搶下相隔48年的首面亞運獎牌，黃筱雯與林育庭確定幫助中華隊各搶1面銅牌。

(中時電子報)