枕邊人鼾聲如雷！高醫睡眠手術讓他擺脫「打鼾人」

2018年08月31日 17:13 中時 柯宗緯

高雄醫學大學口腔外科醫師陳裕豐（左）幫助不少病患解決困擾的睡眠呼吸中止問題。（柯宗緯攝）

高雄醫學大學口腔外科醫師陳裕豐（左）替李先生解決長期打鼾問題，夫妻倆感情更加和諧。（柯宗緯攝）

「親愛的，我把打鼾變不見了！」高雄1名32歲李先生從小就有呼吸中止症，睡覺時會不停打鼾，結了婚後依舊「鼾聲如雷」，被枕邊人抱怨連連，連帶影響夫妻感情，他輾轉到高醫附醫接受醫師陳裕豐治療，進行「睡眠手術」，術後5天出院，再也不用當「打鼾人」了。

鼾聲如雷被枕邊人嫌 高醫讓他擺脫「打鼾人」惡名

高雄醫學大學口腔外科醫師陳裕豐指出，台灣約有7成民眾有打鼾困擾，而打鼾是阻塞性呼吸中止警訊。據統計，逾40萬病人有阻塞性睡眠呼吸中止症，男性是女性的2倍。因阻塞而導致睡覺吸不到氣，身體一直處在缺氧的狀態，容易引發中風、心血管疾病甚或是增加猝死的可能。

他以收治的這名李姓男子為例，原本被枕邊人抱怨鼾聲如雷，使她徹夜無法入眠，於是接受鼻中隔整形術及下鼻甲縮減術，並且合併微創型懸雍垂腭咽喉整形術，保留肌肉組織以減少術後疼痛，術後恢復情況良好，鼾聲不再。

李先生表示，自己從小就飽受睡眠困擾，太太時常反應他打鼾過大聲，使她無法入眠，幸好尋求醫生幫助後，打呼聲明顯減少。太太也說，以前先生頻繁打呼很大聲，甚至打呼到一半停止，接著又再「打雷」，她也掛心他身體狀況，根本無法安心睡覺，如今丈夫鼾聲變小，睡眠品質及精神變得很好。

高醫表示，睡眠呼吸中止症可分為內科及外科治療，內科療法是讓患者戴上特製的呼吸器(CPAP)，將睡覺時所出現的塌陷呼吸道吹開。外科療法則是根據病人不同的阻塞部位，藉由手術方式改變阻塞結構。病人配戴呼吸器後，如果無法順從內科治療時，可以接受睡眠手術的評估與治療。

施術的醫師陳裕豐，是國內第一位接受過整形外科、耳鼻喉科、及口腔顎面外科跨領域訓練的醫師，其赴美國史丹佛大學睡眠中心接受國際知名睡眠手術權威、台裔美籍教授枊勇全指導，引進精準化個人手術治療。

包含顎骨呼吸道拉提手術、達文西機器手臂手術、懸雍垂顎咽整形術、上顎骨引導擴張術等全方位治療，再搭配睡眠鎮靜誘導下內視鏡檢查，可依照病人不同的嚴重程度，阻塞方式及解剖構造來給予病人高成效、低疼痛的個人化精準醫療，等同美國矽谷史丹佛大學的治療水準。

(中時 )