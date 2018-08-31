基隆廟口又傳搶案 熱心路人逮彩券賊

愛三路彩券攤遭搶。（李怡萱攝）

友善列印
中時
李怡萱
熱心民眾凌姓男子見到彩券行被搶，立刻衝上前幫忙逮人。（李怡萱翻攝）
愛二路銀樓昨天才被一名陳姓女子搶走1條1兩重的金項鍊。（李怡萱翻攝）

基隆市廟口鬧區又傳搶案！昨天下午2時許，一名陳姓女子才在愛二路銀樓搶了1條1兩重的金項鍊遭逮，今（31日）又有一名盧姓男子（39歲）在愛三路搶奪彩券攤，但逃逸不到10分鐘，就被熱心路人、警方聯合抓個正著，盧嫌訊後被警方依搶奪罪嫌移送法辦。

昨天下午2點左右，陳女戴著安全帽、口罩走進愛二路一間銀樓，先是假裝試戴項鍊，接著趁老闆替其他客人服務時，從門口跑出去，但跑不到半小時就被警方逮捕，並移送法辦，遭檢方諭令限制住居。

銀樓遭搶不到24小時，今天下午約1點，愛三路彩券攤又遭一名盧姓男子搶奪。據悉，盧嫌見彩卷攤老闆行動不便，臨時起意搶走42張彩券後逃逸，原本在顧店的凌姓男子見狀立刻追上前幫忙逮人，沒想到盧嫌被抓到後竟當場下跪，央求凌男不要報警。

忠二所副所長王貴硯表示，下午1點45分接獲民眾報案，立刻派出4名員警前往攔截圍捕，並與凌姓民眾合力逮捕嫌犯。盧嫌家住新北市萬里區，至於為何大老遠跑來廟口犯案？警方稱盧嫌沒有前科，研判應該是看老闆為身障人士，才臨時起意犯案，目前已將盧嫌依搶奪罪嫌移送地檢偵辦。

(中時 )

開學首日 碰! 吉安國小天花板剝… 抽一根菸沒留遺言 死囚李宏基一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。