基隆廟口又傳搶案 熱心路人逮彩券賊

2018年08月31日 17:06 中時 李怡萱

熱心民眾凌姓男子見到彩券行被搶，立刻衝上前幫忙逮人。（李怡萱翻攝）

愛二路銀樓昨天才被一名陳姓女子搶走1條1兩重的金項鍊。（李怡萱翻攝）

基隆市廟口鬧區又傳搶案！昨天下午2時許，一名陳姓女子才在愛二路銀樓搶了1條1兩重的金項鍊遭逮，今（31日）又有一名盧姓男子（39歲）在愛三路搶奪彩券攤，但逃逸不到10分鐘，就被熱心路人、警方聯合抓個正著，盧嫌訊後被警方依搶奪罪嫌移送法辦。

昨天下午2點左右，陳女戴著安全帽、口罩走進愛二路一間銀樓，先是假裝試戴項鍊，接著趁老闆替其他客人服務時，從門口跑出去，但跑不到半小時就被警方逮捕，並移送法辦，遭檢方諭令限制住居。

銀樓遭搶不到24小時，今天下午約1點，愛三路彩券攤又遭一名盧姓男子搶奪。據悉，盧嫌見彩卷攤老闆行動不便，臨時起意搶走42張彩券後逃逸，原本在顧店的凌姓男子見狀立刻追上前幫忙逮人，沒想到盧嫌被抓到後竟當場下跪，央求凌男不要報警。

忠二所副所長王貴硯表示，下午1點45分接獲民眾報案，立刻派出4名員警前往攔截圍捕，並與凌姓民眾合力逮捕嫌犯。盧嫌家住新北市萬里區，至於為何大老遠跑來廟口犯案？警方稱盧嫌沒有前科，研判應該是看老闆為身障人士，才臨時起意犯案，目前已將盧嫌依搶奪罪嫌移送地檢偵辦。

(中時 )