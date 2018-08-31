亞運》女足0比4負南韓 第4名仍為20年來最佳

中華隊後衛蘇芯芸（左）後衛頂球落空，讓南韓前鋒李金玟頭槌攻入第2球。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
南韓頂入第2球，中華隊門將蔡明容撲救不及。（路透）

雅加達亞運女足賽事今天落幕，中華女足在銅牌戰對決南韓，儘管與對手有攻有守，但全場4次射門均沒能破門，上下半場被對手各進兩球，最終以0比4落敗，未能追平1994年廣島亞運締造的隊史最佳銅牌紀錄，但第4名仍是20年來最佳成績。

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中華隊與南韓本屆亞運第2次交手，預賽首戰以1比2小負。中華隊維持首戰的先發11人，也是對陣越南、中國大陸的相同班底。南韓與首戰最大差別則是效力於挪威聯賽的隊長趙昭賢歸隊，坐鎮中場掌控節奏。

中華隊右翼李綉琴（中）與南韓球員卡未爭球。（路透）

相較於4強對大陸幾乎難以將攻勢推上前場，中華隊此役展現爭取進球的企圖心。第15分鐘，前鋒余秀菁前場壓迫，劉千芸截球造成對手犯規，隊長王湘惠自由球似傳似射送入禁區，可惜被韓門將沒收。

3分鐘後，南韓前鋒李金玟禁區左側短傳池笑然，池笑然帶一腳突入禁區立刻以右腳內側射門，球帶著漂亮的弧線打進球門右側，中華隊門神蔡明容撲救不及，南韓先馳得點1比0領先。

南韓隊慶祝攻入第2球。（路透）

第26分鐘，李金玟埋門頭槌被蔡明容擋出，不過5分鐘後南韓長傳吊到禁區右側，張碩芝第一時間吊中，球越過中華隊後衛蘇芯芸頭頂，李金玟頭槌再下1城。

第34分鐘，包欣玄換下開賽後跑不太動、身體似乎有狀況的李綉琴，頂上右翼位置，也提升了中華隊的攻擊力道。第44分鐘，包欣玄右路快攻直接吊門，可惜被門將沒收。

換邊再戰，第53分鐘，包欣玄右前場快攻中碰撞倒地，賴麗琴在右側禁區拿球，控住球轉身南韓已經退防，賴麗琴只好往後回敲，劉千芸跟進射門高出。第56分鐘，余秀菁左前場左腳遠射，也是高角度打出界外。

南韓「小清新」李玟娥（中）在第77分鐘攻入第3球。（路透）

中華隊下半場開賽11分鐘內連兩次射門，但隨後似乎受到體力影響，即使攻上前場也總缺臨門一腳。第77分鐘，南韓「小清新」李玟娥在禁區邊緣帶球橫移，與大門正前方亂軍中起左腳勁射破門。第90分鐘中華隊越位陷阱被破，讓南韓再進1球，鎖定最終比分與本屆銅牌。

中華隊此役控球率28％，全場4次射門含兩次射正，南韓26次射門則有11次射正，其中7球被蔡明容封出。蔡明容本屆亞運出賽5場，共做出36次撲救，堪稱中華隊拿下第4名的頭號功臣。

(中時電子報)

南韓旅英球星池笑然（右）卡位時右手直接打在中華隊隊長王湘惠左胸。（美聯社）
中華女足對南韓先發球員賽前聆聽國旗歌。（路透）
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