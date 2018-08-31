北屯郊區仍百戶無水可用 呂曜志承諾儘快解決

台中市議員曾朝榮今天為北屯區仍有百戶無自來水可用請命！獲得經發局的允諾將儘速解決！（陳世宗翻攝）

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台中市北屯區軍功里、環中東路靠近慈濟醫院附近，人口密度高，卻有近百戶居民無自來水可用！市議員曾朝榮31日在議會為民請命說，當地台電，電話、瓦斯都可以申裝，卻唯獨自來水不能裝，讓居民生活相當不便；且埋設自來水管線的經費只有約8、900萬元，希望市府能夠盡快處理。

台中市政府經發局長呂曜志當場承諾，如果估價以及管線圖繪都已經完成，而且成本是市府可以負擔的範圍內；市府將會儘快和水公司協調，馬上去做，早1天、是1天。

台中市議會31日進行財政經濟業務質詢。曾朝榮在質詢時說，台中市長林佳龍上任後，積極推動自來水普及，從2014年自來水普及率94.02％，到今年已達到95.8％，成長了1.78％，是六都第一名；供水戶數也從2014至今，增加6萬5000戶造福12萬人。但目前全台中市竟還有4萬多戶沒有自來水可用。

呂曜志表示，目前市府已針對生水區的案件，加速自來水普及的處理，也希望議員提供在地最急迫案件，市府一定排除萬難儘快處理。

曾朝榮說，以北屯為例，目前包括同榮里、仁美里、軍功里以及水景里部分，自來水已漸漸都有，但在軍功里第3、4、6鄰的81戶，及環中東路旁還有19戶，目前都尚未有自來水可用。

曾朝榮指出，這100戶裝設自來水經費大約只有8、900萬元，這麼繁榮的都市裡，包括台電，電話、瓦斯都裝了，但唯獨自來水不能裝，確實相當令人不解。且市府爭取1.1億元前瞻計畫經費補助無自來水地區，卻獨漏北屯區希望市府能夠儘快處理。

呂曜志強調，自來水是民生基本需求，經發局全力協助解決困難。北屯區環中東路及軍功路自來水延管案，現正由自來水公司估算工程經費；經發局將於近期和自來水公司協調加速行政作業，讓該路段自來水延管案加速落實執行。

曾朝榮希望經發局為花博展區內商家販售價格進行把關，同樣商品不能比展區外的售價高出太多，以免影響花博遊客的觀感！

(中時 )

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