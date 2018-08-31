「大小姐」女星穿這樣去迪士尼 糗被當工作人員！

2018年08月31日 17:09 中時電子報 吳品瑤

2008年參加日本「早安家族」海選獲得特別獎，隔年以兒童團體「大小姐」出道的女星吳兆絃，當年8歲的她，因活潑俏麗的模樣受到台、日觀眾歡迎，而時間過得很快，如今的吳兆絃，已是個17歲的高中生美少女，其混血基因讓她更加亮眼，儼然新生代女神，至今仍備受關注。

正就讀高中的吳兆絃，一洗「大小姐」時期的稚氣，如今長成了美麗的混血美少女，就學中較少出現在螢光幕前的她，不忘時常更新社群網站，跟粉絲網友們分享生活點滴，近來她抓住暑假的尾巴，日前飛到香港迪士尼樂園遊玩，還精心做了打扮，可愛歸可愛，卻因打扮太符合樂園風格，導致她星味盡失，竟被遊客當成了工作人員。

吳兆絃在IG分享自己到香港迪士尼玩的美照，照片中的她，放下了茶色中長髮，戴上米妮耳朵造型的髮箍，還穿著粉紅色吊帶短裙配白色布鞋，她不時拿著氣球、造型冰棒拍照，玩得超開心忍不住說：「我以後活到100歲還是要來迪士尼」，盡顯青春無敵氣息，但也因為打扮起來太青春夢幻，讓遊客以為她是工作人員，一下問她氣球怎麼賣，一下被詢問卡片怎麼換新金等賣場問題，短短一天不到就被誤認了3次，讓她傻眼直呼：「那個....我不是工作人員........」，相當無奈。

(中時電子報)