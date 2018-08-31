員林高中黌樓劇坊《所望》 勇奪全國戲劇賽第一

2018年08月31日 17:59 中時 謝瓊雲

員林高中黌樓劇坊參加第十八屆花樣年華全國戲劇比賽，入圍十大獎項，並囊括全國第一、創意劇本獎、最佳男配角、最佳女配角等四項大獎，其中男女配角都是第一次參加演出就拿下大獎。(謝瓊雲攝)

國立員林高中黌樓劇坊成軍18年，今年以自製劇碼《所望》參加第十八屆花樣年華全國戲劇比賽，入圍十大獎項，並囊括全國第一、創意劇本獎、最佳男配角、最佳女配角等四項大獎，校長游源忠31日予以表揚。

高三的獲獎編劇舒閔表示，劇情想傳達的是，有些心所想望，雖看似困難，但只要努力就有可能達成；但也有些旁人理所當然的幸福，卻是當事人最難堪的奢求，儘管「人生無常，不能總是如你所望。」，但努力過的痕跡都是愛的證明。

他說，劇中主角大四生劉吟鈞其實就是她自己的化身，瀕臨倒閉的戲劇社、劇本起死回生的過程，和許多努力與掙扎，都是關於愛的渴望、還有愛與被愛的證明。

社團指導老師楊欣翰已帶領戲劇社7年，身兼輔導室組長、具輔導諮商背景。他說，今年首度嘗試黑暗風格的戲，做景片、做投影、做剪影，還玩懸吊，技術難度很高；虛實間的表演切換，過程中讓演員劇組在工作上遭遇到不少困難，但最終都能在碰撞與摩擦間克服。

游源忠表示，《所望》最後榮獲四大獎項，整齣戲從無到有完全由學生自編自導自演， 演出超專業水準，也展現團隊合作無間，及專業和默契內涵，能奪下全國第一真的很不簡單，值得嘉勉。去年與2015年也都拿下全國第一，前年全國第二。

花樣年華青少年戲劇節，由青少年表演藝術聯盟主辦，是長期投入推廣青少年戲劇教育，為NGO非營利事業組織性質，是目前國內規模最大的全國青少年戲劇節活動。

賽事自2001年開辦，今年已邁入第十八屆。十多年來，每屆有來自全國各地四十多所高中戲劇社，超過千名青少年朋友的青春劇場報名參與。透過花樣的舉辦，完成了數千個青少年朋友的青春劇場夢；同時也為台灣的藝文環境中撒下了許多種子。

(中時 )