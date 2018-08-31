新竹》縣長選戰 國民黨參選人楊文科登記喊藍軍團結

2018年08月31日 17:23 中時 莊旻靜

楊文科夫妻（中）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。楊文科表示，因立委林為洲的退選，讓藍軍氣勢大增。（莊旻靜攝）

楊文科（右）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。（莊旻靜攝）

楊文科（左七）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。（莊旻靜攝）

國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科，31日在國民黨副主席曾永權、立院黨團書記長曾銘宗、總召江啟臣等人陪同下，近百宗親會、支持者簇擁下，前往新竹縣選委會完成登記，氣勢高漲。楊文科表示，因立委林為洲的退選，讓藍軍氣勢大增，期望能打贏2018縣長勝仗。

楊文科登記陣仗大，立委呂玉玲、前工研院董事長蔡清彥、國民黨新竹縣黨部主任委員陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮，以及同黨籍縣市議員鄉鎮長提名同志等人均陪同，楊文也提出10大政見，讓老中青都有所依仗，他也強調，目前候選人中，僅有他具有行政經驗，所提政見保證說到做到。

曾永權、曾銘宗、江啟臣等人都對林為洲的團結表達敬重，曾永權也說，2020年重返執政，就從新竹縣團杰成功的典範出發，讓民進黨知道人民對施政的不滿，渴望經濟、顧生活的期盼。競選總部主委由前縣長范振宗擔任，他肯定楊文科會做，連他一個無黨籍的人，都要支持楊文科，國民黨更應團結，讓楊文科當選縣長。

前工研院董事長蔡清彥表示，楊文科為白手起家客家人，靠自己努力做到中科局長，具有客家人硬頸精神，他也是忠黨愛國，對國民黨知恩、感恩、報恩，也是義民精神的典型，懇託民眾支持楊文科。

楊文科也感謝黨中央、立院黨團以及地方給予的支持，他會聽取民意，盼國民黨團結，也希望黨團同志在縣議員、鄉鎮市長、村里長等部分都「全壘打」。

(中時 )