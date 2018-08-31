新竹》縣長選戰 國民黨參選人楊文科登記喊藍軍團結

楊文科夫妻（中）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
楊文科夫妻（中）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。楊文科表示，因立委林為洲的退選，讓藍軍氣勢大增。（莊旻靜攝）
楊文科（右）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。（莊旻靜攝）
楊文科（左七）31日在支持者陪同下，前往縣選委會登記。（莊旻靜攝）

國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科，31日在國民黨副主席曾永權、立院黨團書記長曾銘宗、總召江啟臣等人陪同下，近百宗親會、支持者簇擁下，前往新竹縣選委會完成登記，氣勢高漲。楊文科表示，因立委林為洲的退選，讓藍軍氣勢大增，期望能打贏2018縣長勝仗。

楊文科登記陣仗大，立委呂玉玲、前工研院董事長蔡清彥、國民黨新竹縣黨部主任委員陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮，以及同黨籍縣市議員鄉鎮長提名同志等人均陪同，楊文也提出10大政見，讓老中青都有所依仗，他也強調，目前候選人中，僅有他具有行政經驗，所提政見保證說到做到。

曾永權、曾銘宗、江啟臣等人都對林為洲的團結表達敬重，曾永權也說，2020年重返執政，就從新竹縣團杰成功的典範出發，讓民進黨知道人民對施政的不滿，渴望經濟、顧生活的期盼。競選總部主委由前縣長范振宗擔任，他肯定楊文科會做，連他一個無黨籍的人，都要支持楊文科，國民黨更應團結，讓楊文科當選縣長。

前工研院董事長蔡清彥表示，楊文科為白手起家客家人，靠自己努力做到中科局長，具有客家人硬頸精神，他也是忠黨愛國，對國民黨知恩、感恩、報恩，也是義民精神的典型，懇託民眾支持楊文科。

楊文科也感謝黨中央、立院黨團以及地方給予的支持，他會聽取民意，盼國民黨團結，也希望黨團同志在縣議員、鄉鎮市長、村里長等部分都「全壘打」。

(中時 )

黨產會發表新書 為楊偉中默哀 柯文哲將做滿4年任期 藍營議員「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。