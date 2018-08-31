上海醉月樓特色料理飄香全台！「桌邊秀」服務吸睛度百分百

2018年08月31日 18:07 中時 徐力剛

「雪白蟹黃肉」以中式手法、融入西式美感製作，售價1380元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

專人現場製作料理「水煮魚片」，辛香料與高溫石鍋碰觸瞬間香氣四溢，售價1280元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

經典品項「火腿冬菇菜飯」深受饕客喜愛，售價360＋10％／份。（徐力剛攝）

美味甜點「手沖木桶豆花」適合4人以上分享品嘗，售價580元＋10％／份。（徐力剛攝）

喜迎金秋，香格里拉台北遠東國際大飯店「上海醉月樓」主廚重新演繹新式上海風味，巧妙集合滬杭烹飪技藝與西方精髓，即日起推出多達60多道全新菜餚，滿足饕客味蕾。

上海醉月樓強調兼容並蓄，提供消費者多元化餐點，多年來與各國主廚切磋廚藝，吸取多方精華，除上海經典菜餚外，更加入傳統台菜與四川麻辣料理，為消費者創造完美餐飲體驗，平均客單價落在1800至2000元間。

上海醉月樓由30多年廚藝經驗賴忠舜主廚領軍，秉持「一道有品質料理，源自廚師溫度」精神，每道菜從選料、備料、烹調到最後擺盤，需全心全意投入，創作有溫度料理。賴忠舜分享，製作美味料理，食材「新鮮」度是關鍵，以不影響食材本味原則烹調，方能體現食材原味。

湯品「番茄百菇蟹肉湯」口感清爽不膩，主廚在牛番茄中加入各式鮮菇，搭配蟹肉湯頭熬煮，初嘗蟹肉香氣直衝腦門，略帶勾芡口感繚繞舌尖。另道「南乳脆銀翼」以雞中翅部位為食材，先將雞翅放入豆腐乳浸漬，再放入高溫油鍋酥炸，建議先品嘗雞肉原味，再蘸佐些許胡椒粉提出風味，愈吃愈涮嘴。

台式風味料理「鳳梨豆醬炒波士頓龍蝦」嚴選波士頓龍蝦入饌，先下鍋拉油至5分熟左右，保持肉質彈牙感並鎖住肉汁，搭配黃豆、鹽巴醃漬鹹鳳梨醬與上湯燜煮。喜愛海鮮料理饕客不可錯過「蒜泥蒸鱈場蟹腳」，主廚結合酥炸蒜頭、爆炒蒜頭2大品項，與鱈場蟹一同蒸煮，綿密蟹肉吸取蒜頭特殊香氣，一口接一口停不下來。

主廚推薦菜色「雪白蟹黃肉」選用滬杭料理的經典鮮濃佐料蟹粉，佐以質嫩滑口的上湯炒蛋白，豔黃色澤格外誘人。

部分菜品提供「桌邊秀」服務，味覺、視覺一次滿足，特色菜「水煮魚片」以燒燙的石鍋為基底，由專人進行桌邊服務，先以大量乾辣椒、花椒粒等香料與菇類拌炒，再放入醃漬入味的雪山吻鮭，最後淋上獨門川味四寶醬汁提味，滿足年輕族群拍照慾望，鍋邊淋上一圈高粱點燃熊熊火焰燃燒，視覺感十足。

甜點「手沖木桶豆花」在木桶中放入鹵水，而後將攝氏90度豆漿拉高倒入，表面鋪滿綿密泡沫後靜置10分鐘即可上桌，可搭配香格里拉台北遠東獨家生產的「黑熊花蜜」，是道充滿童年記憶料理。

(中時 )