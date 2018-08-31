前職棒球星王傳家與小三通姦 2人仍否認

2018年08月31日 17:18 中時 王己由

前職棒球星王傳家，遭胡姓妻子控告與杜姓小三通姦，案經檢察官依刑法妨害家庭罪章的通、相姦罪起訴，台北地方法院審查庭31日下午開庭，王與杜女都不認罪，否認涉及通相姦罪嫌；胡女則透過律師當庭提出附帶民事求償200萬元，並要求對２人從重量刑。因王的律師表達有意和解，法官決定9月26日下午讓雙方進行和解調解，若調解不成，全案將送刑庭重新分案審理。

47歲王傳家曾代表國家隊，在杜哈亞運拿下金牌，現任新北市一所高職青棒隊教練，因妻子去年委託徵信社跟監並提告通姦，導致婚外情曝光。據悉，與王婚外情的43歲杜女是王傳家的女粉絲，兩人交往已超過10年。

去年11月4日清晨5點20分許，胡女在友人、徵信社及警方陪同下，到新北市三峽區台北大學附近，杜女承租的出租套房抓姦，發現丈夫與杜女全身赤裸站在床邊，兩人還急忙拿起枕頭、棉被遮蔽身體；王傳家與妻子爆發口角，杜女則趁亂穿衣後匆忙離去。事後，胡女對丈夫、杜女提告，北檢偵查後一度不起訴，案經高檢發回北檢續查，王、杜2人被起訴。

北院審查庭今(31)日下午首度開庭，王傳家和杜姓女子都不認罪，作無罪答辯。告訴人胡女的委任律師，除遞出200萬元附帶民事求償狀，還表示胡女先前表明無和解意願，請求法官重判2人。王、杜2人的律師，對於本案胡女提出的蒐證光碟和16張蒐證照片，質疑沒有證據證明力，理由是施以不法物理力的強暴手段，違法取證。但王傳家的律師，表明王有和解意願，雖然求償200萬太高，但可以調解看看「調解後才知道能不能和解」。

法官最後決定，9月26日下午3點20分讓原被告雙方進行調解；若調解不成，因被吿不認罪，全案就送刑庭重新分案審理。

(中時 )