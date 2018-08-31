終戰降臨！敘＋俄準備解放伊德利卜

鄰近伊德利卜省的一處村莊，敘利亞政府軍和反叛份子正在激烈戰鬥，直升機投擲炸彈以後，煙霧緩緩升起。圖為2013年資料照片。(圖/美聯社)

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中時電子報

敘利亞北部伊德利卜省(Idlib)政府軍和反叛份子對峙的情勢，近日持續升溫，外界擔心最終一戰的可能性大幅提高。消息傳出，敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad) 正在準備對伊德利卜發動攻勢。

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敘利亞政府軍和俄國特遣軍隊近日不斷向西北部調動部隊，並放出即將在反抗軍大本營伊德利卜省發動總攻擊的消息。由於決戰風聲四起，大批戰艦都向伊德利卜集中派遣。這讓國際社會相當憂心，希望聯合國機構能夠介入，協助撤離當地無辜民眾。另一方面，聯合國也擔心化學武器恐怕再次出現戰場。

根據《半島電視台》(Al Jazeera)報導，敘利亞政府及其盟國俄羅斯近日發出終戰消息，針對重新奪回反叛份子控制的伊德利卜省信心滿滿，他們認為最終一戰只是時間問題而已。但是這種說法也讓聯合國和美國方面開始擔心，是否會引爆重大的人道主義危機。

敘利亞和俄羅斯外交部長日前對外宣稱，敘利亞大部分地區都已經解放，只剩下和土耳其接壤的邊境伊德利卜省，尚有殘餘的恐怖份子。但是現在我們也準備好要消滅這些僅存的恐怖主義團體。

伊德利卜省現存將近300萬人口，但是多達一半是反叛份子，他們目前正在與敘利亞政府軍激烈戰鬥。俄羅斯和敘利亞政府認為，一旦解放伊德利卜省，長達7年的敘利亞內戰基本上就等於結束了。

自2011年開始，敘利亞面臨內戰和反政府組織的抗議和鎮壓，已經有多達數十萬人被殺害，並造成數百萬人被迫離開家園、流離失所。

(中時電子報)

文章來源：Russia and Syria vow to 'wipe out terrorists' in Idlib

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