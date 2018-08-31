陸委會提醒台生赴陸風險 大學校長：不必風聲鶴唳

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旺報

陸委會發函大學提醒台生赴陸要評估風險，受訪校長表示適當提醒「也沒有甚麼不好」，但不必搞得風聲鶴唳，否則就變成政治干預。

中原大學校長張光正表示，因為還在放暑假，不清楚校方有沒有接到函文；中原有100多個大陸姊妹校，學生會去大江南北當交換生，他認為校內相關單位若提醒學生赴陸不要談敏感議題，這也無不可，反正陸生來台也被提醒不要談政治。不過他也認為，大陸政府「不會因為你講幾句話就找你麻煩」，我方可以提醒台生，但不需過度緊張，否則就變成政治干預。

世新大學校長吳永乾也表示不清楚是否接到函文，至於是否需要特別提醒，他直接回答：「沒有這個必要吧！」現在訊息開放，大陸又不是鐵幕，要去的人自己都會先上網了解；「如果會有顧忌，也都了然於心吧，不必學校特別去提醒。」

實踐大學陳振貴表示有收到陸委會函文，至於是否提醒學生，他表示實踐大學學生到大陸或是界各國交換會有授旗典禮，因為是兩三百人的場合且有外國學生在場，不會把這些事情拿出來講；是不是要特別講，還要跟學校內部討論一下。

陳振貴說，大陸對台31項惠台措施、等同居民待遇，還有各省市更進一步惠台措施，讓蔡政府也有點著急了，但不敢禁止、只能提醒「有風險」，例如講話要小心、大陸很競爭等等。

陳振貴說，大陸磁吸台灣人才，兩岸政府已讀不回，倒是民間交流變多，台人去大陸是陸客來台人數的兩倍，「我覺得不是台灣旅客變多，而是陸客急遽變少！」兩岸政府各有居心，蔡政府採被動性警覺，在他看來也是為所當為；不過他還是認為兩岸民間及商務交流應該照常進行，不要因為兩岸政府關係而更冰凍。

(旺報 )

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