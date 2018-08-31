黃子佼與孟耿如入圍金鐘得不得獎都煩惱 Lulu準備8萬8紅包

黃子佼入圍金鐘後首次出席活動做公益。（粘耿豪攝）

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黃子佼Lulu以《希望之星》入圍金鐘綜藝節目主持人，師徒倆今（31日）合體，與新生代主持人黃豪平一起做公益，並出席擔任育成基金會愛心大使，黃子佼已是金鐘常客，家中擺滿6座金鐘獎，今年女友孟耿如與愛徒Lulu雙雙入圍金鐘，他雖然沒有「紅毯魔咒」的顧慮，但難得與女友同時入圍，還是希望可以跟她一起走紅毯，只是獨留Lulu一個人走紅毯也很怪。

看到入圍名單裡有張菲（菲哥）、胡瓜（瓜哥），黃子佼也平常心說，「菲哥、瓜哥機會很大，應該二選一，瓜哥來了這麼多年，他信手拈來；菲哥節奏控制很好，我們勝算太低」，但他也知道Lulu真的很想得獎，這感覺就像當年小燕姊為了他去赴戰，「我現在為了她，也不能怯戰。」但最擔心的卻是頒獎典禮當天，「萬一她得我沒得，或是我得她沒得都會有點怪。」

《希望之星》入圍金鐘，但節目卻播滿一季就收了，他表示：「當初講好就是一季13集，希望這節目得獎看可不可以再有下季，已經給一年去籌錢了，Lulu再貴都可以付的起。」讓一旁的Lulu苦笑說：「會把賺來的錢好好供養師父。」

他開玩笑說：｢Lulu現在翅膀很硬，接下《聲林之王》主持工作，可以獨當一面啦！」他也得知Lulu主持工作比自己高，還幽默說，「開價這事情不要讓人家知道嘛，我是不小心知道的，所以故意講給豪平聽，就讓我念個兩天吧！」隨後又對著Lulu說：「她不好約、開價又比我貴3、5萬，但她現在老少咸宜，應該的。」並逼問Lulu師父結婚紅包要包多少？Lulu也立刻說：「好啦！8萬8千元」，黃子佼當下也霸氣說：「Lulu結婚會雙倍回禮。」

(中時 )

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