摩鐵開毒趴 孤男寡女同房聊天互不識

2018年08月31日 17:48 中時 黃國峰

中市警局第四分局黎明派出所員警，查獲一男一女同處毒趴房間，陳男承認吸毒。（黃國峰翻攝）

網友相約開毒趴，遭臺中市政府警察局第四分局黎明派出所員警查獲，被查獲僅留的二人竟不知對方姓名？甚至主辦人是誰都不清楚！只因網路上邀約訊息參加毒趴，歡樂後其他人陸陸續續離開，僅剩21歲陳男與18歲陳女在摩鐵房間聊天，全案警詢將二人採尿送驗，並將已承認的陳男依毒品罪移送法辦。

台中市警察局第四分局黎明派出所員警日前上午10時許接獲民眾報案，某摩鐵房間飄散濃厚塑膠臭味，員警到場發現房內共有一名21歲陳姓男子與一名18歲陳姓女子，且房內瀰漫毒品氣味，員警並在床邊地上查獲Ｋ盤1只，盤內殘留些許粉末，以「毒品快篩試劑」檢測，確認是三級毒品愷他命。

員警本以為二人是朋友，一問之才知二人連對方姓名都不知，甚至連何人主辦開趴都不清楚。陳男表示，是在網路上看到網友邀約開趴來參加，過程中坦承有吸毒，「嘿皮」後其他人已陸續離開，只剩下他與該女留下來聊天。陳女則表示只是來感染歡樂氣息而已，辯稱並無吸食。

黎明派出所所長劉文榮表示，吸食毒品危害自身健康，切勿以身試法，葬送自己美好的未來。正值「青春專案」與「安居專案」期間，警察將秉持除惡務盡、鐵腕掃除毒品之決心，積極查緝不法，營造優質生活環境。

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(中時 )