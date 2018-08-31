823救災 紅十字會：環境善後為主

2018年08月31日 17:59 中時 李宜秦

慈濟基金會在9月1、2日將派150位醫護人員至台南、嘉義等地義診。圖／慈濟基金會提供

目前災區水已退的差不多，只剩環境細部需要整理。圖／慈濟基金會提供

823低壓襲台，中南部各地水災頻傳，不過卻鮮少傳出募款、捐款、救災的消息，紅十字會表示由於此次水災災民都有事先撤離、傷亡不多，因此救災是以「糧食及用品補給、環境善後」為主，慈濟基金會共派員5104人救災，紅十字會下周擬在重災區東石鄉掌潭村發放冰箱，期望達到拋磚引玉效果。

紅十字會秘書長張寶輝表示，由於此次的水災不像花蓮大地震、高雄氣爆等傷亡慘重，主要是以農畜損失為主，因此協會的救災行動以「糧食配給、環境善後」為主。沒有特別募款的原因則是「先募款再救災就來不及了」。

張寶輝表示，823水災不像莫拉克風災等傷亡嚴重的天災，需要比較長期救災計畫，才得特地募款，他說災區物資其實已經十分足夠，最需要的應該是家園環境復原、消毒清理等，因此除了協助清理外，紅十字會也提供用品。

災後第一時間紅十字會至災區發放糧食、棉被、防寒衣物、環境清潔組，昨日至今日又至掌潭村發出232份，內含橡膠手套、洗髮精、垃圾袋、抹布等清潔用品。

而慈濟基金會動員5104名志工至災區救災，除發放2萬3668份熱食、2644份麵包、436份生活物資、185條毛巾、94張床等，也打掃36戶、家訪5502戶，9月1、2日將派150位醫護人員至台南、嘉義等地義診。

張寶輝說，觀察災區災民狀況，發現災民家中許多家電用品損壞，因此已初步研擬在掌潭村各戶發放一台電冰箱，暫定可能下周發放，他說「端靠我們組織的力量有限，希望能透過認養掌潭村，藉此拋磚引玉，讓更多公益團體投入救災」。

(中時 )