挨轟厭女！杜特蒂：美女多 性侵案就多

2018年08月31日 17:36 中時 諶悠文

菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市的性侵案居菲國之冠，杜特蒂對此回應說，這是因為當地多美女。此番爭議言論招致女權人士譴責。府方則表示，外界不應太在意總統的玩笑話。

杜特蒂昨天在菲國中部曼達威市出席49周年市慶活動時說：「他們說，納卯市的性侵案很多。反正漂亮女生多的地方，性侵案就會多。」

杜特蒂繼續說：「如果你旁邊的女生沒有牙齒，你還會有非分之想嗎？」根據馬拉坎南宮提供的致詞全文紀錄，台下又是一陣笑聲。

菲律賓警方最近公布今年第2季犯罪數據，納卯市的性侵案多達42宗；高於大馬尼拉地區的奎松市41宗，和馬尼拉市的31宗。現任納卯市市長是杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。

婦女組織「嘉布瑞拉」譴責杜特蒂「肆無忌憚地展現了厭女心理。」，杜特蒂的言論傳達了女生漂亮就可以性侵的錯誤訊息，把更多菲律賓女性置於險境。

杜特蒂多次拿性侵開玩笑，包括2016年4月總統大選競選期間談論澳洲女傳教士遇害事件，以及2017年5月在民答那峨島馬拉韋市向反恐士兵發表精神講話時的談話。

但杜特蒂也多次在公開演說中展現出對性侵犯的憎惡，揚言要幹這些敗類。馬拉坎南宮官員曾表示，民眾應懂得判斷杜特蒂何時在開玩笑，並嘗試瞭解玩笑背後的深層用意。

(中時 )