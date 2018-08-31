保溫瓶「入木三分」時尚添溫暖！泰國形象展獲好評

2018年08月31日 17:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

環保當代，隨身攜帶「保溫瓶」也很潮！然木入三分的「汋飲保溫瓶」，以木料結合保溫瓶功能，外觀時尚也兼具實用！連泰國人也著迷！延續產業新南向，台灣創意設計中心帶領經濟部「金點設計獎」選品與「TGA品牌好農‧行銷台灣」農產品牌，一同參加在泰國所舉辦的「2018台灣形象展」。

泰國台灣形象展島嶼生成展區展出金點獎獲獎食器。（台灣創意設計中心 提供）

本次參展台創中心以「島嶼生成Formosa Forms」為主題，從設計的角度展示台灣飲食文化和餐飲風格的形象。本次參展的商品廣獲泰國當地業者好評，其中尤以木頭的異材質結合的產品詢問度最高，像是木入三分的「汋飲保溫瓶」讓泰國當地業者馬上下單40貨櫃，堪稱台灣之光。

台灣好農TGA精選台灣特色食材展出。（台灣創意設計中心 提供）

展區設計由台灣「點睛設計」統籌空間與視覺，運用簡潔穿透的線條堆疊出「島嶼生成Formosa Forms」的主題特性，藉由金點設計獎獲獎的30件食器，展現出台灣餐桌風格美學。其中Woo Collective的浪雲醇酒器，結合錫器特性與產品設計，將飲酒的情境體驗提升至最大值，正好切中泰國龐大的飲酒市場。

「TGA品牌好農‧行銷台灣」計畫則展出近年輔導轉型成功的農產品牌，如老鍋米粉、鹿窯菇事，以及花東菜市集與台灣部落及鄉鎮合作的特色商品，展現台灣農產軟實力。

現場同時展出因應台灣當代社會發展而出的特色餐飲空間-「不老125餐廳」，該餐廳運用餐飲服務設計，為高齡者打造銀髮不老、時光正好的餐廚舞台。然而除了高齡化議題，展覽現場也展出table for ONE(一人餐桌)，則讓現代人從餐飲的體驗中，重新審視單身生活的意義。

另現場也展示台泰國際設計交流成果，由台創中心與泰國廠商合作，輔導餐廚用具與珠寶設計，透過台灣與泰國產業與設計的持續交流與緊密合作，期待未來激發出亞洲獨有的產業風格與創新能量。

浪雲醇酒器系列。（台灣創意設計中心 提供）

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2018 泰國台灣形象展文創產業館─「島嶼生成Formosa Forms」

日期：2018年8月30日-9月1日

時間：10:00-18:00

地點：曼谷BITEC展覽館 Hall 99

(中時電子報)