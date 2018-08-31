燈光秀加劇場表演 作曲家錢南章《第六號交響曲》很另類

2018年08月31日 18:05 中時 趙靜瑜

明年是921大地震20周年，國家文藝獎得主作曲家錢南章書寫《第六號交響曲—蝴蝶》，曲中〈第二樂章921大地震〉特別以音樂描繪921大地震當時天崩地裂，人心慌亂的情景，團員扮演災民緊張失措，燈光設計忽明忽暗，還有死神現身舞台，再一次展現錢南章以交響樂對音樂劇場形式的掌握。

錢南章表示，如果要說甚麼是台灣的交響曲，「我自己覺得這一首就是了。」

今年是前央行總裁許總裁暨夫人墜機逝世20週年，錢南章再次接受許遠東暨夫人紀念文教基金會委託，創作這首交響曲，「對作曲家來說，給命題是一個限制，他們希望以蝴蝶為主題，我也希望可以兼顧。」為此錢南章與師母賴美貞還特別去埔里住了三天兩夜，了解台灣的蝴蝶王國生態以及土地的情感。

錢南章說，「〈第一樂章星星的家〉以泰雅族為主，族人每天晚上回家，抬頭只見清澈的滿天星斗；〈第三樂章紙教堂〉連接〈第二樂章921大地震〉之後，以巴赫〈聖詠〉崁入音樂，撫慰人心；最後一個樂章〈蛹之生〉則展現台灣精神，即使經歷再多困難，都會突破挑戰重生。」

對當代作曲家來說，能有機會演出自己所寫的交響曲非常難得，錢南章一開始也是寫室內樂或是小編制表示，會開始寫交響曲是受到指揮家簡文彬的促成，「2004年第一次接受委託開始寫了《第一號交響曲》，沒想到緣分接二連三，至今我已經有6首交響曲，目前第7號到第9號也已經有了構想。」

錢南章說，「第九號交響曲魔咒」是西方音樂界的一大迷信，主要是指在貝多芬之後的作曲家，都會因創作《第九號交響曲》後不久便離世，不少作曲家因而十分忌諱，「我也希望只寫到第九號。」

音樂會其他曲目還包括錢南章的《第四號交響曲—獻給台灣紳士許遠東》以及為大提琴獨奏和弦樂團所寫的《懷念》，大提琴獨奏由國家交響樂團大提琴首席熊士蘭擔任，音樂會將於9月1 日將在台北國家音樂廳舉行，由簡文彬指揮國家交響樂團演出。

(中時 )