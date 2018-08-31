大雨影響 中市文心路路平順延至9／20前全段完工

受到8月下旬連續10幾天大雨及午後雷陣雨影響，原定於8月底完工的文心路人行道拓寬及路平工程進度也受到衝擊。（盧金足翻攝）

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台中市文心路捷運沿線人行道拓寬工程目前施工進度已達90％。（盧金足翻攝）

受到8月下旬連續10幾天大雨及午後雷陣雨影響，原定於8月底完工的文心路人行道拓寬及路平工程進度也受到衝擊。經台中市政府建設局檢討進度，若天氣良好，人行道工程預計9月15日完成，緊接著路平工程則於9月20日完工。

建設局指出，文心路捷運沿線人行道拓寬工程目前施工進度已達90％，8月下旬歷經連續10多天大雨干擾，現場施工人員雖持續施工，但工程進度仍受到衝擊，無法按原定8月31日完工。

建設局檢討工程進度，全段側溝已剩150公尺，若天氣良好，將於下周率先完工，屆時將先開放路肩，讓機車族更方便；人行道工程預計9月15日全面完工，緊接著路平工程可望9月20日全線完工。

建設局長黃玉霖表示，文心路為台中市南北向主要交通幹道，路平施工交通維持複雜度高，為減少對交通的衝擊，施工前將於施工路段周邊設置大型施工警告標誌、指示標誌，並協請警廣加強宣導訊息。各施工路段將採夜間施工，並以雙向通行、單向通車方式進行改道。

建設局呼籲駕駛人行經施工路段請減速慢行，注意車道調整，並依現場義交及交通指揮人員導引行駛。路面鋪設完成後仍將管制，靜置6小時或溫度低於50度後再開放通車，以提升路面平坦度及使用年限。

(中時 )

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