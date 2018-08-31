台中登革熱又添7例 預計9月出現第二波疫情

羅一鈞提醒，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節疼痛、出疹等症狀，應儘速就醫。 疾管署提供

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中時
林周義

疾管署公布國內新增8例本土登革熱病例，分別為新北市1例、台中市7例。全台累計63例本土登革熱病例，台中市就佔了32例，為數將近一半。疾管署副署長羅一鈞表示，預計台中市下一波疫情會出現在9月上旬，周末將派專家團隊至台中，協助第一線防治工作。

台中市新確診的7名個案分別為5女2男，年齡介於20多歲至80多歲，陸續於8月20日至27日發病。目前4人住院中、3人在家休養。其中5人發病前曾有開心農場或鄰近農場的新市場、祥興里活動史，研判屬同一波群聚；另2名來自東區及太平區的個案，並沒有開心農場或周邊活動史，但該地區日前已出現本土病例；新北市個案則在8月20日發病，發病前曾有瓊林里私人農園活動史，研判與該里群聚相關，目前在家休養中。

因應可能出現的第二波疫情，疾管署「登革熱應變工作組」將調整兵力部署。原先支援新北市疫情防治的登革熱專家團隊，明日上午起也將共同加入台中市防疫戰線，督導及協助疫情調查、孳生源清除與病媒蚊防治等第一線工作。

目前台中8個確定病例的行政區（大里區、太平區、東區、南區、西區、北區、烏日區、北屯區）也成立「區級應變中心」，預計周末完成個案住家、活動地周圍的噴藥防治。病媒防治專家也會帶隊深入巷弄，消滅孑孓隱藏地點，並動員社區鄰里，每一里再清除500桶孳生源。

疾管署表示，未來一個月是防疫作戰期，中央與地方將持續合作，加強防治力道，盼將臺中市登革熱疫情反轉，並於9月底前結束疫情。

(中時 )

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