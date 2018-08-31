中秋出遊「北投大地酒店」美饌住宿一次滿足

2018年08月31日 18:04 中時 徐力剛

奇岩一號「辣翻天」以Vodka為基酒，加入唐寧铂金玫果茶與檸檬汁調味，單點價280元＋10％。（圖片提供／北投大地酒店）

提琴手「冒險琴人Crystal」與薩克斯風手劉子銘將於活動現場進行演奏。（圖片提供／北投大地酒店）

「饌•大地」禮盒內含玫瑰金摩天輪架，搭配8種口味特製月餅，售價1880元／盒。（圖片提供／北投大地酒店）

「彩•大地」禮盒自用送禮兩相宜，售價980元／盒。（圖片提供／北投大地酒店）

臨近中秋佳節，好友出遊大啖美饌，實為人生一大樂事。北投大地酒店看準商機，首度舉辦「月光BBQ Party」活動，饕餮美饌搭配特色調酒，夜晚入住幾店享受完美假期。

全新「月光BBQ Party」將於9月21至24日限期舉辦，主廚現場製作美味料理，包括現切肋眼牛排、盤客夏豬、松阪豬、美國牛小排、根島蝦及澎湖生蠔等，更提供3款調酒無限暢飲。

特色調酒有喜歡廳「藍眼淚」，混合萊姆酒、琴酒、萊姆汁及藍柑橘酒製作，展現高貴優雅意象;另款奇岩一號「辣翻天」則以Vodka為基酒，加入唐寧铂金玫果茶和檸檬汁，可自行加入Tabasco辣醬增添風味;西愛酸甜滋味調酒的你不可錯過月兒彎彎「琥珀橙」，在龍舌蘭中加入蜂蜜柚子醬及檸檬汁，酸中帶甜風味讓人嘴角上揚。同場加映，9月23、24晚間更找來正妹提琴手「冒險琴人Crystal」與薩克斯風手劉子銘現場演奏。

大啖美饌後讓身心靈放鬆，全新「中秋團圓BBQ」3天2夜住房專案，9月21至25日期間入住奇岩客房，每晚售價18815起，入住期間享雙人下午茶乙套及中秋月光BBQ Party晚餐2客(限1次)、手作DIY課程。北投大地酒店再加碼，凡於9月1日至9日訂房，並於9月1日至10月31日前入住，享「楓林客房買2晚送2晚」優惠，連續入住4晚，加贈月兒彎彎涮涮鍋套餐2客、喜歡廳奇岩套餐2客、喜歡廳雙人下午茶乙套及悠遊卡一日票2張，5天4夜售價34760元。

今年中秋大地酒店大玩色彩學，全新「饌•大地」禮盒設計充滿巧思，玫瑰金摩天輪架放上8顆月餅，包括蕃茄起士、蝶豆花巧克力鳳梨、甜菜根紅椒、竹炭蛋黃白豆沙、芋頭、菠菜紅豆麻糬、胡蘿蔔金棗、抹茶栗子等口味，數量有限預購從速;另款「彩•大地」禮盒，將撞色概念運用於包裝設計，抽屜式開盒與提袋結合，減少多層包裝與提袋浪費，即日起至9月20日開放訂購。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )