彰化》田尾鄉長陳君栓放棄連任 正副主席林守政、黃坤煌對決

田尾鄉民代表會主席林守政(前排右6)在縣議員劉淑芳(右3)和近20名村長代表力挺下宣布改參選田尾鄉長。(謝瓊雲攝)

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林守政(右)在妻子陪同下進入公所完成登記。(謝瓊雲攝)
田尾鄉民代表會副主席黃坤煌在27日即已登記參選田尾鄉長。(謝瓊雲翻攝)

2016年補選勝出的彰化縣田尾鄉長陳君栓，本已篤定獲國民黨提名競選連任，近日卻突然宣布因家庭因素棄選，為選情投下震撼彈，經在地泛藍派系連夜勸進，鄉代會主席林守政31日下午在逾半代表、村長力挺下完成登記，形成正副主席對決的局面，另有前代表許登旺也完成登記。

前田尾鄉長林文華2016年因賄選案遭判刑、停職，鄉長一職於7月辦理補選，多達7人角逐，參選爆炸、選情激烈，時任饒平村長的陳君栓獲得國民黨提名參選，最後以3135票勝出，眾人本以為他競選連任應可輕鬆過關連任，不料竟在登記前夕突然宣布棄選。

31日下午1點半，60歲的現任鄉代會主席林守政在縣議員劉淑芳、和近20名村長、代表的力挺下至公所完成登記；已連任三屆代表，並擔任兩屆主席的他笑說，原本要參選代表的5千份文宣便條紙都已經印製完畢，但許多地方人士連夜到家中勸進，讓他決定勇於承擔。

他說，為民服務，在公所與在代表會其實都是一樣的，由於鄉長臨時宣布不選，令地方錯愕、反應不及，這麼多人希望他改選鄉長，讓他決定勇敢接受挑戰，若鄉民肯定他就會全力以赴繼續服務，否則就解甲歸田也沒什麼不好。

鄉公所主任秘書張正中說，鄉長夫人身體健康狀況一直不太好，尤其腰椎開刀後不耐久站，未來四個月的競選拜票行程需要久站，恐怕吃不消，鄉長陳君栓為了照顧家人，經多方考量與家庭會議討論，長考後忍痛決定不再參選。

針對率先登記的副主席黃坤煌、和趕在後一刻登記的主席林守政對決，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉強調，兩人都是國民黨優秀且忠誠的資深黨員，縣黨部對田尾鄉長抱持開放原則，因兩人並未事先要求提供政黨推薦書，選擇以無黨籍登記參選，黨部都將給予祝福，至於獲提名卻未登記參選連任的陳君栓，因個人家庭因素考量，縣黨部亦予以尊重，不會處分。

(中時 )

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