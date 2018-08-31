萬芳首攻港都開唱 竟邀這位金鐘準視帝助陣！

2018年08月31日 18:13 中時 蔡琛儀

萬芳邀請盧廣仲助陣演出。左為黃韻玲，右為郭子。(聯成娛樂提供)

萬芳12月8日將在高雄巨蛋開唱，今公布邀來甫入圍金鐘視帝的盧廣仲助陣，素未謀面、完全不認識的兩人為了首次合作，特別召開「行前會議」，與演唱會導演郭蘅祈(郭子)及音樂總監黃韻玲相見歡，同屬巨蟹座的兩人，第一次見面就因為都對星座、心理學非常著迷而相談甚歡，連喜歡看的書類型都相同，加上都是歌手跨足到演員，一聊就是三小時。

萬芳和盧廣仲也決定這次將以國語和台語的雙聲組合，做為兩人這次在高雄演唱會合作的重點，但曲目仍在討論中。盧廣仲笑說，如果到時候萬芳要換衣服，「我可以在台上先『代打』一直講話，等到妳換好衣服我再下場！」

萬芳說，雖沒有訪問過盧廣仲，但對他印象最深刻的就是他三年前因為遇到創作低潮，花了11天、走315公里從台北走路回台南家鄉的事情，她對於盧廣仲用這種方式去認識自己、為自己打氣相當佩服，因此在得知盧一口答應邀約也又驚又喜；而盧廣仲說，以前非常喜歡萬芳的〈我記得你眼裡的依戀〉，也覺得她是個很親切的人。

萬芳也在獲悉盧廣仲入圍金鐘視帝的第一時間就開心恭賀，預祝他能順利摘獎。演唱會門票已開賣，詳洽ibon售票系統。

(中時 )