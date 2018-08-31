國際太空站出現漏氣 太空人聯手修補

國際太空站是太空軌道上最大的建築，已運作了20多年。(圖/NASA)

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中時電子報

國際太空站(ISS)上的太空人們，在8月30日共同處理太空站的漏氣危機，雖然不像科幻災難片那樣可怕，不過也花了一整天的時間才確定危機解除，美國航太總署與俄國太空官員都強調，6名太空人都很安全。

太空新聞網(space news)報導，漏氣危機發生在美東時間8月29日晚間7點，太空站內的氣壓開始下降，不過由於情況不嚴重，飛行控制器允許機組人員繼續睡覺，一直到他們在原定起床時間到了才通知他們。太空人開始找尋漏氣原因，發現位置出在俄國聯盟號MS-08太空船，那裡出現直徑約2公釐的破洞。

出現破洞的是與太空站對接的俄國聯合號太空船，前方的對接艙部分。(圖/NASA)

他們先用一塊杜邦Kapton膠帶覆蓋了這個洞，以暫時減緩漏氣的速度，之後將破洞的模樣拍照並傳送給休士頓任務控制基地，與地面人員一起商量解決方法，地面人員建議用環氧樹脂填縫膠來修補，待乾燥後看情況有沒有改善。美聯社報導稱，臨時修理似乎已經穩定了局面，至少目前如此。

如果情況沒有改善，6名太空人可能會提前離開，不過破洞的位置不在太空站本體，而是聯盟號的對接艙，這個部分不會返回地球，換言之，不會影響太空人返回地球的安全，算是值得慶幸的事。

俄羅斯航太局認為，這起事件可能是微隕石撞擊造成，NASA將這種小隕石統稱為MMOD。其實先前也有小天體撞到太空站，但過去都沒有造成貫穿。

航太工程師羅伯特．克勞普(Robert Culp)說，聯盟號的裝甲比較弱，可能是那裡出現破洞的原因。

航太總署的偉恩．哈爾(Wayne Hale)說：「如果確定真的是微隕石造成，那將是一個具有里程碑意義的事情，顯示未來的太空船需要有足夠的防護力。」

(中時電子報)

文章來源：ISS leak highlights concerns about orbital debris and station operations

文章來源：Small air leak in Russian capsule patched at space station

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