楊采妮「拋夫棄子」來台拍片 扭蛋收服兒子

白潤音（左起）、李李仁、楊采妮、呂雪鳳與導演池家慶。（MM2提供）

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楊采妮超過20年沒回台拍片。（MM2提供）
楊采妮（左起）、白潤音、李李仁、、呂雪鳳與導演池家慶。（MM2提供）

44歲女星楊采妮2017年產下雙胞胎兒子，產後首部復出電影《嗨！神獸》31日在宜蘭大溪漁港拍攝。她現在以家庭生活為重，這次為了來台拍片1個月做好萬全準備，事先把小孩訓練到「很好帶」的狀態，在台灣也天天視頻，她笑說：「不可以說我拋夫棄子，不然我會很傷心！」

楊采妮超過20年沒回台拍片，上一次是1995年的《梁祝》。這是她第1次在宜蘭工作，天天都大啖台灣美食，被導演警告「再吃就不連戲了」。昨她與呂雪鳳、白潤音拍攝慶生戲，這是她產後第一次演媽，不擔心從女神變成人母，對於收服小孩相當有一套。她笑說第1天見到白本來有些隔閡，第2次見面她準備了1顆寶可夢扭蛋，果然立刻拉近距離。楊采妮開心地說，大家真的很像一家人，雖然她的口音明顯不像東岸漁港人，但故事設定她從小在香港長大，沒有衝突。

呂雪鳳這次飾演楊采妮的婆婆，表示雖是首度合作但以前看過很多楊的作品，讚楊給人感覺「很舒服」，「很喜歡她、見面感覺很好。」李李仁與楊采妮飾演夫妻，不過兩人不會對戲，昨是特地到場合體。李李仁一身黝黑膚色加上無袖T恤十足台客味，透露定裝那天因為穿著太時尚，被呂雪鳳嫌棄，大喊要「換掉他」，呂昨天在旁聽了笑著解釋自己是故意「下馬威」。電影預計拍一個月，十月初殺青，上映檔期未定。

(中時 )

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