雲林》雲林縣鄉鎮長登記參選完整名單 麥寮鄉長許忠富未登記連任

民進黨徵召的斗六市長參選人林慧如登記完成，激動落淚。（周麗蘭攝）

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國民黨提名斗六市長林聖爵，在張麗善陪同下登記參選。（周麗蘭攝）
斗六市代主席陳明章登記參選市長選舉後，退出國民黨。（周麗蘭攝）

年底五合一選舉登記31日截止，雲林縣20鄉鎮市長選舉共54人登記參選，其中大埤鄉、西螺鎮都有5人參選；而麥寮鄉現任鄉長許忠富最後關頭未登記，麥寮鄉代表會主席蔡長昆登記，同額競選。

20鄉鎮市長登記參選名單如下：

斗六市林慧如（民）、林聖爵（國）、黃劭偉（無）、陳明章（無）。

斗南鎮張有擇（國）、簡慈坊（無）、沈暉勛（無）。

虎尾鎮丁學忠（無）、林新丁（民）、陳威成（無）、陳獻堂（無）。

西螺鎮鍾任明（國）、鄭玲惠（民）、蕭澤梧（無）、蔡德福（國）、鍾美雲（無）。

土庫鎮張新榮（無）、張榮麗（民）、陳慶助（無）。

北港鎮蕭永義（無）、張勝智（民）。

古坑鄉黃意玲（民）、沈勝騰（無）。

大埤鄉黃豊吉（無）、林朝寶（無）、張啟學（無）、陳大松（民）、林森寶（無）。

莿桐鄉廖秋蓉（無）、林靖焜（無）。

林內鄉張維崢（民）、鄭麗疇（無）。

二崙鄉楊創民（無）、鍾福助（民）。

崙背鄉李泓儀（民）、李慶隆（無）、李合同（國）。

麥寮鄉蔡長昆（無）。

東勢鄉林維戊（無）、張健福（民）。

褒忠鄉陳建名（民）、黃麗花（國）。

台西鄉林芬瑩（無）、趙瑞和（民）、戴進隆（無）。

元長鄉李明明（民）、李榮章（無）。

四湖鄉蘇國瓏（無）、鄭國川（無）、吳孟宗（無）。

口湖鄉李宗霖（無）、林哲凌（民）。

水林鄉李明遠（無）、許山埜（民）、李漢卿（無）。

(中時 )

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