六輕無汙染？ 居民：請王文淵到台西住5年

2018年08月31日 18:37 中時 許素惠

雲林台雲林台西鄉民認為六輕汙染，造成居民罹癌，組成自救會訴訟求償，委任律師翁國彥拿出數據報告，駁斥六輕委任律師吳雨學錯誤解讀。（許素惠攝）

自救會居民要求法官實質審查六輕公害案。（許素惠攝）

「如果六輕沒汙染，請王文淵到台西住5年」，台西鄉民認為六輕高獲利的背後，是犧牲居民健康所得來的，興訟求償上午開庭，法官裁定將相關證據送環保署鑑定，原告律師駁斥六輕律師錯誤解讀調查數據，並要王文淵來台西住以支持六輕沒汙染的說法。

居民組成六輕汙染傷害聯合求償自救會，在環保團體的支持下，向雲林地方法院提出訴訟求償，六輕律師吳雨學說，六輕屬法人，無法有侵權行為，這經濟與環保權衡問題，有數據顯示六輕運轉後兩年，台西鄉民罹癌率下降，足見六輕沒汙染。

該自救會總幹事吳日輝反駁吳雨學，強調六輕帶來的空氣汙染，犧牲居民健康，不是經濟發展和環保問題，而是略奪，六輕略奪居民健康和環境品質等社會成本，成就私人財團利益。

台西鄉民黃源河說，父母都罹癌過世，他們飽受六輕汙染之苦，法官卻以一般經驗法則要居民舉證，完全無視已被國際認可的的流行滿學等相關學術調查報告，對於公害案件應修法學習國外的反舉證，即由業者舉證無汙染才對。

原告律師翁國彥也駁斥吳雨學對被告唯一能提出的數據報告錯誤解讀，強調如果六輕真不會汙染，請王文淵來台西住滿5年就好，如果六輕有汙染，因此被判賠償，導致像中石化及RCA倒閉關廠，那也是必需付出的代價。

2015年8月，74位分別居住在雲林台西飽受癌症病痛之苦，或是親人居住在雲林台西已故的家屬，向六輕中的5家公司包括台塑、台塑石化、台化、南亞、麥寮汽電等，提出因六輕汙染所造成的損害賠償訴訟，求償7千多萬元，至今已滿3年。

昨日有公民監督六輕促進環境權行動平台、台灣人權促進會、綠色公民行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會等環團都來關切。

(中時 )