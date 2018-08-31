中市消防局婦宣義消推防火LINE貼圖

中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，指出遇住宅火災三步驟。（黃國峰翻攝）

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中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，指出大樓火災逃生要向下。（黃國峰翻攝）
中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，指出小火快逃，濃煙關門。（黃國峰翻攝）
中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，指出火場逃生勿跳樓。（黃國峰翻攝）
中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，指出遇濃煙要低姿態逃生。（黃國峰翻攝）
中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，推出「LINE」防火宣導貼圖，淺顯易懂。（黃國峰翻攝）

台中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第六中隊，昨晚（8月31日）在台中市林酒店三樓國際廳，舉辦績優人員表揚，並發表創新宣導成果，全國首創「LINE」防火宣導貼圖，淺顯易懂，讓人馬上了解遭遇火災該如何應對。

通訊軟體LINE已是國人間最流行的通訊軟體，其中逗趣貼圖更是人人愛用，婦宣大隊第六中隊全國首創「LINE」真人版防火宣導貼圖，由隊員扮演的貼圖主角，演出遭遇各類火災時如何處置的情境，非常直觀的傳達火場、地震時的逃生知識。

中市消防局第六大隊指出，希望透過強大的社群軟體，普及率及穿透力，使防災知識更加貼近融入民眾，LINE貼圖內含逃生基本原則，淺顯易懂，讓人馬上了解遭遇火災該如何應對，跳脫防災宣導乏味的一面，更能提升全民防災意識。

台中市政府消防局力推預防重於搶救，局長蕭煥章強力推動婦女防火宣導義消組織，姊妹們在經過專業訓練後以多元化創新，藉由各式各樣生動活潑的方式，宣導防災知識，讓看似枯燥卻與生命財產息息相關的防災知識，在人們心中萌芽茁壯。

(中時 )

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