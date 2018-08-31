19歲創作才女來台開唱 「史萊哲林」魅人氣質掀起純愛回憶

琳賽喬丹將在台灣開唱。（海波浪製作提供）

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琳賽喬丹將在台灣開唱。（海波浪製作提供）

來自美國巴爾的摩的19歲才女琳賽喬丹（Lindsey Jordan），2015年以「蝸牛郵件」（Snail Mail）為名展開音樂創作與演出計畫，去年高中未畢業即被知名獨立搖滾廠牌Matador相中，今年發行首張專輯《Lush》獲得各大音樂媒體給予好評。今年10月9日她將首次來台演出，台北作為亞洲巡迴的第一站。

投身音樂創作之餘，Snail Mail還是《哈利波特》系列死忠粉，並且一向自認為是個「史萊哲林」生，受訪時自豪地說：「我上Pottermore（哈利波特官網）做J.K羅琳親自設計的分類帽測驗，沒想到我果然是史萊哲林壞孩子！」還直呼多次造訪哈利波特主題樂園都不嫌膩。除了跟「馬份」同樣有一頭金髮，一樣喜歡綠色，她超齡的野心，也確實展現了不折不扣的史萊哲林特質。

首張專輯讓她爆紅，也害她被專輯製作人吐槽近乎是個控制狂，讚許她對於諸多細節都掌握在手。Snail Mail編織的吉他旋律五彩繽紛富層次，率性彈唱迷魅台下觀眾，神情慵懶中帶一絲對世俗的不屑一顧，眉目間又飽蘊傷感情懷。她10月9日將在公館的The Wall Live House開唱。

演出資訊：

日期｜2018 / 10 / 9（二）

時間｜19:30 入場 / 20:00 開演

地點｜The Wall Live House（羅斯福路四段200號B1）

票價｜預售1000元 / 限量雙人套票1800元 / 現場1200元

購票｜博客來售票系統獨家販售

主辦｜海波浪製作 Wave Productions

(中時 )

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