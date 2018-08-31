台中》盧秀燕烏日掃街顏清標陪同力挺

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右四）在前立委顏清標（左二）陪同下拜訪烏日區農會。（林欣儀攝）

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身為烏日媳婦的國民黨台中市長參選人盧秀燕，8月31日回到夫家烏日市場掃街拜票，並在前立委顏清標陪同下拜訪烏日農會、爭取支持。盧秀燕特別宣示屠宰場是否遷移問題應尊重民意，她還痛批，現任市長林佳龍曾說要打造烏日成為副都心，至今卻讓鄉親很失望。

台中市政府回應，包括大台中山手線中的成追線雙軌化、捷運路線延伸彰化都已在進行，呼籲盧秀燕正視烏日區的進步。經發局則強調，新肉品市場兼具六大功能，並以觀光為主軸興建，將可帶動經濟發展。

盧秀燕一早就在市議員吳瓊華陪同下到烏日市場拜票，她逐一與買菜民眾、攤商握手問好，爭取支持。有人拿著包子與粽子送給盧秀燕，祝她「包中」；也有攤商送上大蒜、粽子香包，祝福盧秀燕「凍蒜」，場面熱絡。

「烏日要繁華，投給吳瓊華！」、「烏日要改變，就投盧秀燕！」盧秀燕接著在顏清標陪同下拜訪烏日農會，受到農會理事長魏周森、總幹事楊義榮、常務監事張永田等人熱烈歡迎，她承諾若當選將認真建設烏日區。

盧秀燕特別宣示，對於烏日人不歡迎的屠宰場將不會進行，「烏日鄉親不接受，就不會進行」，她同時痛批對手說，林佳龍當選本屆市長時曾說要打造烏日為副都心，但4年都快過去了，鄉親只得到失望。

烏日區長林峰輝反駁盧秀燕說法，他指出，「烏日副都心都市計畫」已在積極進行，山手線中的成追線雙軌化也將於明年完工市府重視烏日居民的需求，近幾年完成多項建設。

經發局則強調，為提升國內肉品競爭力，屠宰場設備必須更新，將參考荷蘭、丹麥模式，以歐洲新規格打造肉品市場，並規畫東湖大橋、汙水處理廠解決交通、汙染問題。

(中時 )

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