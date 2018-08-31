吳建豪搞神秘推生日單曲 百億妻發文「有玄機」

2018年08月31日 19:12 中時 蔡琛儀

石貞善發文相當有想像空間。(環球提供)

吳建豪找好友女兒助演MV。(環球提供)

環球音樂29日宣布神秘新人「V.I.P.」將推出英文單曲〈Summertime Love〉，雖然他當時並未露面，不過早被猜出是吳建豪；巧的是，和他在辦離婚手續、目前人在希臘度假的百億千金石貞善(Arissa)，29日晚上在IG放上自己的美照，還寫「Summertime Lovin」，與他新歌名稱「正好」呼應，讓外界對這對驚世夫妻的婚姻狀況更是霧裡開花。對此，吳建豪所屬環球則表示藝人私事不回應。

吳建豪在新歌包辦詞曲創作及製作，更擔綱MV導演，率領團隊遠赴洛杉磯取景，想呈現出洛杉磯的隨性氛圍，他直呼拍攝過程很有度假的感覺，還包下遊艇、出動空拍機，順利捕捉到了海豚、海鷗等充滿夏日氣息的元素。

由於MV拍攝期間剛好遇到他40歲生日，MV其中一幕是歡樂的派對場景，他廣邀親朋好友到現場助陣，大家也替他準備生日蛋糕，邊工作邊慶生，讓他開心說： 「有好多我熟悉的老朋友們，感謝大家這麼的熱情一起來幫忙拍攝這支MV，是非常美好難忘的經驗。」他也一時興起，直接與樂團好友登台獻唱，一連多首嗨曲炒熱氣氛。

吳建豪也特別找來一位可愛的混血小女孩Ursula入鏡，其實她是吳好友的女兒，2人感情相當親暱，儘管拍攝前小女孩一度害羞，但吳建豪溫柔陪著她舒緩氣氛，飄出濃濃父愛感。吳建豪剛在英國結束電影《葉問4》的拍攝工作，隨即回美國籌備音樂作品，也與摯愛的家人一同歡慶生日，新歌目前已上線。

(中時 )