菲律賓最大戰艦擱淺南海半月礁 陸外交部：正與菲方商討搜救事宜

2018年08月31日 19:08 中時 楊家鑫

菲律賓海軍「德爾畢拉爾號」護衛艦（BRP Gregorio del Pilar）日前在南沙群島的半月礁觸礁擱淺。大陸觀察者網報導稱，菲軍方發言人今天(31)解釋，「（此次）擱淺並未有意為之」；大陸外交部發言人華春瑩則回應稱，中方已獲悉相關情況。大陸的專業海上搜救船隻「南海救115」目前也在附近海域，中方正在與菲方商討提供搜救事宜。

大陸觀察者網報導指出，菲律賓軍方發言人諾爾·德托亞托（Noel Detoyato）31日證實，菲海軍「德爾畢拉爾號」護衛艦（BRP Gregorio del Pilar）於29日晚間在中國南海的半月礁觸礁擱淺。

報導稱，1999年，菲海軍曾把退役軍艦馬德雷山號（Sierra Madre）拖至中國南海仁愛礁附近擱淺，通過這一手段以示「主權」，並將其作為「軍事觀測站」，還派遣士兵駐守。

不過，德托亞托解釋，「（此次）擱淺並未有意為之。」他還表示，「觸礁不是迎頭撞上，而是艦側擦撞，艦體有輕微損壞，其他系統運行正常。」菲律賓軍方已於30日先行派遣一艘拖船前往事發海域處理，另一艘拖船會在今天啟程前往。

德托亞托說，「德爾畢拉爾號」是菲律賓海軍的旗艦，軍方一定會把它拖回，但拖船速度較慢，預定會在明天（9月1日）或後天（9月2日）抵達擱淺地點，大概下周才能完成拖回任務。

報導稱，大陸外交部發言人華春瑩31日也就菲軍艦擱淺於中國島礁一事也做出了回應。華春瑩表示，中方已獲悉相關情況。中國海警船已在事故現場。中國的專業海上搜救船隻「南海救115」目前也在附近海域，中方正在與菲方商討提供搜救事宜。

(中時 )