陳建仁訪台東再為金門行道歉：所有批評虛心接受

2018年08月31日 19:04 中時 楊漢聲

副總統陳建仁先前在南部豪雨成災時與家人到金門遊玩引發社會議論，今(31日)陳建仁到台東參訪「迦南銀髮生活福祉中心」，關心政府長照政策時，他也因前往金門參訪，造成國人觀感不佳、政府形象受損之事，深感自責，並再次向民眾鄭重道歉。

在參訪致詞時，陳建仁說，社會各界對他的各項批評與質疑，他完全虛心接受，並且深自反省。在來台東之前，他的幕僚曾建議他是否先取消本次的行程？但是他認為，自己做錯了，就要勇於面對，並且真心悔改、該做的事情還是要做。所以，來到台東，持續進行他對長照2.0及弱勢團體的關懷訪視行程。

另外，陳建仁強調，做為副總統及公衛學者，他非常關心南部雨災之後，如何做好登革熱防疫工作的問題，他願意本於公衛專業，透過政府體系，提供防疫諮詢建議，以協助災民能夠早日恢復正常生活。接著，他也針對今日活動的參訪行程表示，他非常期待今天能來到台東，了解「迦南銀髮生活福祉中心」在關懷老人、照顧老人所獲得的成果。

陳建仁最後提及，高齡化社會已經是無法避免的趨勢，也是台灣必須面對的課題，尤其台東縣老年人口已達15.8%，在這裡，東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉及池上鄉，更已達到「超高齡社會」的標準。因此，面對高齡化社會的問題，需要整合政府資源，與民間機構共同打拚，讓老人家在經濟、生活及健康等3個方面，都能達到「健康老化」、「在地老化」、及「活躍老化」的願景。

(中時 )