資生堂甜點SHISEIDO PARLOUR 首店開進SOGO忠孝館

2018年08月31日 19:11 中時 郭家崴

SOGO忠孝館SHISEIDO PARLOUR BrandyCake白蘭地蛋糕，每份1050元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館SHISEIDO PARLOUR Custad_Pudding卡士達布丁，1入200元。（SOGO提供）

資生堂旗下成立於1902年的SHISEIDO PARLOUR甜點首次來台，挾著東京洋食先驅之姿，上月24日起先有限量200盒的花樁餅乾32入限定版供粉絲預購，明天9月1日起進駐遠東SOGO忠孝館B2開全台首櫃，火力全開搶中秋節送禮商機。

SHISEIDO PARLOUR位在東京銀座，餐廳內的奢華甜點吸引世界各地愛好者朝聖，百年多前資生堂前身是藥局，為了滿足民眾對西方文化與餐飲的嚮往，1902年以「蘇打水噴泉」為題，從歐美引進蘇打水，並推出當時非常稀有的冰淇淋，成為最潮的甜點代表，進而開啟資生堂的餐飲版圖。

去年耶誕節前SHISEIDO PARLOUR在SOGO忠孝館B2超市百萬櫃快閃，印有資生堂LOGO的115年限定花樁餅乾和白蘭地蛋糕等明星商品都熱賣，1個月累積500萬元業績；為了迎接SHISEIDO PARLOUR首櫃來台，SOGO忠孝館洽談近5年，此番加入天后宮B2伴手禮名店區，被看好有年度千萬元業績實力。

(中時 )